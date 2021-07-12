Langston Hall Bahçeşehir Koleji'nde

2021-2022 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, son olarak Turkish Airlines EuroLeague takımlarından Kızılyıldız forması giyen 29 yaşındaki ABD'li guard Langston Hall ile anlaşmaya vardı.

2014 - 2015 sezonunu ülkenin köklü takımlarından Cantu'da tamamlayan Hall, ertesi sezon Almanya'nın Bonn takımının yolunu tuttu ve burada ilk kez kıtasal bir turnuvada (FIBA Europe Cup) boy gösterdi.

Bonn'un ardından Yunanistan'da Kolossos ve Hırvatistan'da Cibona Zagreb takımlarında oynayan Hall, 2017 - 2018 sezonunun ortasında Promitheas Patras takımıyla Yunanistan'a geri döndü. Burada iki buçuk sezon geçiren ve EuroCup ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi tecrübesi elde eden deneyimli oyuncu, geçtiğimiz yaz Avrupa basketbolunun ekol kulüplerinden Kızılyıldız'la anlaştı.

2020 - 2021 sezonunda kırmızı - beyaz formayla 36'sı ilk 5 olmak üzere toplamda 57 maça çıkan ve 5.6 sayı, 3.2 asist ve 1.4 ribaund ortalamalarıyla oynayan Langston Hall, 2021 - 2022 sezonunda Bahçeşehir Koleji'nin başarısı için ter dökecek.

(İHA)