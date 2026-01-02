Laricani'den Trump'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Laricani'den Trump'a Tepki

Laricani\'den Trump\'a Tepki
02.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Başkanı Laricani, Trump'ın müdahale tehdidine yanıt verdi, istikrarsızlık uyarısı yaptı.

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da protestoculara karşı güç kullanılması durumunda müdahale etmeye hazır olduklarına ilişkin açıklamasına yanıt verdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Başkanı Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrailli yetkililerin ve Trump'ın açıklamalarıyla perde arkasında neler olup bittiği artık netleşmiştir. Protestocu esnafın duruşu ile yıkıcı unsurların eylemlerini birbirinden ayırıyoruz. Trump, ABD'nin bu iç meseleye müdahalesinin tüm bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve ülkesinin çıkarlarını yok etmek anlamına geleceğini bilmelidir" ifadelerini kullandı.

ABD halkına da seslenen Laricani, "Amerikan halkı bilmelidir ki, bu macerayı Trump başlatmıştır. Askerlerinize iyi bakın" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da devam eden protestolara ilişkin, "Eğer İran, her zaman gibi barışçıl protestocuları vurur ve öldürürse, ABD onların yardımına koşacaktır. Harekete geçmeye hazırız" paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: DHA

Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Laricani'den Trump'a Tepki - Son Dakika

Azerbaycan Manat’ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi Azerbaycan Manat'ı TL karşısında 1 yıl içinde bakın nereden nereye geldi
3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama 3 polisin şehit olduğu DEAŞ operasyonunda 26 tutuklama
Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı Kayıp Elif olayında yeni gelişme: Gözaltına alınan sevgili ve arkadaşı adli kontrolle serbest kaldı
Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor Otomobil devi 173 binden fazla aracı geri çağırıyor
44 yıldır yayındaydı Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti 44 yıldır yayındaydı! Efsane televizyon kanalı ekranlara veda etti
Trump’tan İran’daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız Trump'tan İran'daki protestoculara destek: Silahlarımız hazır, onları kurtarmak için ateş etmeye hazırız

09:46
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela’dan ilk görüntüler
Çok sayıda patlamanın yaşandığı Venezuela'dan ilk görüntüler
09:22
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta çok sayıda patlama
Venezuela'nın başkenti Karakas'ta çok sayıda patlama
09:10
Galatasaray’a yılın ilk piyangosu Zaniolo’dan
Galatasaray'a yılın ilk piyangosu Zaniolo'dan
09:10
İran’ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
İran'ı karıştıran olaylara istihbarat örgütü açık destek verdi: Sahada yanınızdayız
09:06
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil Tuğyan Güllü’nün fotoğrafını çekip Kervan’a atmış
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış
08:14
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor Bakan Göktaş tarih verdi
15 yaş altına internet düzenlemesi geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 10:01:27. #7.11#
SON DAKİKA: Laricani'den Trump'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.