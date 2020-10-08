Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

08.10.2020 08:25
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 734, Arjantin'de 401, Meksika'da 378, Kolombiya'da 163 ve Peru'da 95 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 31 bin 553 yeni vaka tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısı 5 milyonu aştı.

Son 24 saatte 734 kişinin yaşamını yitirmesiyle Brezilya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 148 bin 228, toplam vaka sayısı da 5 milyon 694 olarak kayda geçti.

Yaklaşık 46 milyon nüfuslu ülkenin ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 16 bin 755 vaka ve 36 bin 669 virüs kaynaklı ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da virüsten iyileşenlerin sayısı da 4 milyon 391 bin 424 olarak kayda geçti.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 401 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 22 bin 226'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, bir günde 16 bin 447 kişide Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 840 bin 915'e çıktı. Bu rakam, "salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı" olarak kaydedildi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 670 bin 725 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, vaka sayısında Peru'yu geçerek "dünyada en fazla vaka görülen 7'inci ülke" konumuna geldi.

Ülkede 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve büyük ölçüde hafifletilen karantina, 11 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 378 kişinin hayatını kaybettiğini ve 4 bin 580 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika'da ölü sayısı 82 bin 726'ya, toplam vaka sayısı da 799 bin 178'e yükseldi.

Meksika'da ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı bilgilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 163 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 27 bin 180'e çıktı.

Bir günde 7 bin 875 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 877 bin 683 olarak kayda geçti. Virüsten iyileşenlerin sayısı 773 bin 973 olarak açıklandı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, Worldometer'a göre "dünyada en fazla vaka görülen 5'nci ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti ve 994 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 835 bin 662'ye, can kaybı sayısı 33 bin 9'a, iyileşenlerin sayısı da 723 bin 606'ya çıktı.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, Worldometer'a göre, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Peru, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da net mesaj: Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, kışın koronanın yayılacağı yerleri sayıp kapalı alanlara dikkat çekti Konuşma talebini geri çeviren 6 yıllık eşini gözünü kırpmadan öldürdü Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Cansu Dere, yıllar önceki Eyşan rolüyle sosyal medyada gündem oldu Dünyanın farklı yerlerinden sağlık uzmanları: Gençler ve sağlıklı kişiler normal yaşamına dönmeli Türkiye güzeli Şevval Şahin yeme rutinini anlattı! Hiç kimse bir şey anlamadı Üç gün önce evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebeği dünyaya geldi Beyaz Show'la ekranlara geri döneceği konuşulan Beyazıt Öztürk'ten herkesi ters köşeye yatıracak karar
Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı Almanya maçının görünmeyen kahramanı Efecan Karaca, karşılaşma sonrası duygulandı         
09:28
Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu Evli ve çocuklu adam, sevgilisini parke taşı ile dövüp perde zinciriyle boğdu         
08:32
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence kentine yine füze saldırısında bulundu         
08:15
Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu Ece Erken, basın mensuplarını tehdit eden avukat sevgilisini savundu         
07:55
Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı Meteoroloji'den, İstanbul'un da içinde olduğu 7 il için dolu ve fırtına uyarısı         
07:33
Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı Terörist Müzeyyen Aydınlı'nın sağ kolu Diyarbakır Barosu'na kayıtlı avukat Merve Nur Doğan çıktı         
00:30
Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı Türkiye, deplasmanda Almanya ile 3-3 berabere kaldı         
23:36
Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim Dünyaca ünlü dergiye çıplak poz veren Liz Cambage: Eşcinsel olmadığımı farkettim         
20:27
Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor Maria ile Mustafa reytinglere yenik düştü! Dizinin yayından kaldırılması bekleniyor         
19:58
Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz Karabağ'da Ermeni kadın Azerbaycan askerlerini böyle karşıladı: Evinize hoş geldiniz         
19:58
İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı İngiliz oyuncu Eva Price, arabada cinsel ilişkiye giren çifti izleyip sosyal medyadan maç anlatır gibi anlattı         
19:11
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor         
16:12
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor         
15:06
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2020 09:35:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei