Lavrov: Orta Doğu'da Sakinleşme Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lavrov: Orta Doğu'da Sakinleşme Yok

09.02.2026 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lavrov, Orta Doğu'daki olayların Filistin meselesini engellediğini ve bölgenin sakinleşmeyeceğini belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Orta Doğu'daki tüm olayların, Filistin meselesinin çözüm sürecini engelleme yöneliminde gerçekleştiğini belirterek, "Tüm inisiyatiflere rağmen bölgenin bu aşamada sakinleşeceğini sanmıyorum." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen Uluslararası Valday Tartışma Kulübü'nün 15. Orta Doğu Konferansı'na katıldı.

Konferansta konuşan Lavrov, Orta Doğu bölgesindeki durumla ilgili "Tüm inisiyatiflere rağmen, bölgenin bu aşamada sakinleşeceğini sanmıyorum. Arap Baharı'ndan sonra sakinleştirecek yönelimi görmüyoruz. Bölgedeki tüm olaylar, Filistin meselesinin çözüm sürecini çıkmaza sokma yöneliminde gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin eskiden de Abraham Anlaşması'nı desteklediğine işaret ederek, "Suudi Arabistan'ın 2002 tarihli Arap Barış Girişimi alt üst edildi. Bu girişim, Filistin Devleti'nin kurulmasını ve Arap dünyasının İsrail'i tanımasını öngörüyordu. Herkes bunun olacağını umuyordu. Abraham Anlaşmaları ise bu süreci kökten değiştirdi. Herkes İsrail'i tanıyacak, sonrasına ise bakılacaktı. Bunun ne anlama geldiğini şimdi izliyoruz." diye konuştu.

Trump'ın Gazze Şeridi ile ilgili Barış Planı'nı desteklediklerini dile getiren Lavrov, bunun, kanın dökülmesinin engellenmesini ve esir sorununun çözülmesini öngördüğüne işaret etti.

Lavrov, bu hususların önemli olduğunu ancak Gazze'de şiddetin devam ettiğini vurgulayarak, "İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nden çıkarılması, Hamas'ın silahtan arındırılması, insani yardım sürecinin organize edilmesi ve Gazze'de yönetim organizasyonu dahil bu planın diğer kısımlarında hiçbir netlik yok." şeklinde konuştu.

Trump'ın Gazze barış planı çerçevesinde "Barış Kurulu"nun ve bu kurula bağlı Filistinli teknokratların yer aldığı yönetim yapısının oluşturulduğuna dikkati çeken Lavrov, "Bunun gerçek yetkilerin ne olduğu bilinmiyor. Bu konuların netleştirileceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, ABD'nin Gazze barış planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurduğunu ancak Filistin Devleti'nin kurulmasının en önemli konu olarak kalmaya devam ettiğini söyledi.

"İran'ın geleceği konusunda endişeliyiz"

İran ile ilgili duruma değinen Lavrov, "Bu durumu dikkatle takip ediyoruz. Umman yönetiminin arabuluculuk girişimlerini memnuniyetle karşılıyoruz. Durumun barış yoluyla çözülmesinden yanayız." değerlendirmesini yaptı.

İranlı ortaklarıyla sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Lavrov, "İran'ın geleceği konusunda endişeliyiz. İran ve Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) arasındaki ilişkilerin tamamıyla iyileştirilmesinden yanayız." diye konuştu.

Lavrov, Suriye'deki duruma ilişkin ise "Bu ülkede ulusal ve dini birliğin sağlanması sorunundan ziyade, Kürt sorunu da gündeme geldi. Bu mesele sadece Suriye'yi değil, bölgedeki diğer ülkeleri de ilgilendiriyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, Rusya, Türkiye, İran ve diğer komşu ülkeler arasında Suriye konusunda zengin etkileşimin biriktiğini söyledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Filistin, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lavrov: Orta Doğu'da Sakinleşme Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Bingöl’de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı Bingöl'de feci kaza: Baba ile oğlu öldü, 4 kişi yaralandı
Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu Ramazan öncesi fahiş zam bakanlığı harekete geçirdi! Tavuk ürünlerinin ihracatı durduruldu
Mars’tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi Mars'tan Su İzleri: Black Beauty Gök Taşı Analiz Edildi
İstanbul’da kan donduran olay 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı İstanbul'da kan donduran olay! 6 aylık bebek hayatını kaybetti, anne ve bakıcı tutuklandı
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız

14:22
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Erman Toroğlu hakkında soruşturma başlatıldı
14:03
Meclis’teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi
13:33
CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan transfer için ilk sinyali verdi
12:39
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e suç duyurusu
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu
12:06
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’ten bir skandal görüntü daha
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK'ten bir skandal görüntü daha
11:57
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Kıyafeti nedeniyle aşağılanan belediye başkanının görüntüsü olay oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 14:31:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Lavrov: Orta Doğu'da Sakinleşme Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.