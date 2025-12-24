Lavrov ve Esad Moskova\'da Görüştü

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Moskova'da bir araya geldi. Toplantıda iki ülke arasındaki ilişkiler ile ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası siyasi gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelerek, iki ülke arasındaki ilişkileri ve ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası siyasi gelişmeleri ele aldığı kaydedildi. Görüşmede, Suriye'nin toparlanma çabalarının desteklenmesi yollarının ele alındığı, bölgesel istikrar ile güvenlik adına Suriye'nin birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekildiği aktarıldı.

Tarafların, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan ihlallerini reddettiği belirtilirken, uluslararası hukuka ve uluslararası meşruiyet kararlarına saygı duyulması gerektiğinin altının çizildiği ifade edildi. İki bakanın ayrıca, yeniden imar süreci ile istikrarın yeniden tesisinin sağlanmasına yönelik çabaların desteklenmesini görüştüğü bilgisi paylaşıldı. Toplantıda, iki ülke arasındaki koordinasyon ve istişarenin sürdürülmesi ile ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındığı vurgulandı.