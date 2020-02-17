Lazio Inter'in yenilmezlik serisini bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Lazio Inter'in yenilmezlik serisini bitirdi - Son Dakika Spor

Lazio Inter'in yenilmezlik serisini bitirdi

1 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24'üncü haftasında Lazio, konuk ettiği Inter'i 2-1 mağlup etti.

Lazio Inter'in yenilmezlik serisini bitirdi, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24'üncü haftasında Lazio, konuk ettiği Inter'i 2-1 mağlup etti. Başkent ekibi, bu galibiyetle rakibi Inter'in 16 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan ligde uzun süredir mağlubiyet yüzü görmeyen 2 takımın puan mücadelesini hakem Gianluca Rocchi yönetti.


Karşılaşmanın ilk yarısında her 2 takım da rakip kaleyi yoklarken, konuk Inter 44'üncü dakikada Ashley Young ile 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstün girdi.


2'nci yarının başında Inter'in savunma oyuncusu Stefan de Vrij'in ceza sahası içinde Lazio'nun golcüsü Ciro Immobile'ye yaptığı harekete hakem Rocchi, Video Yardımcı Hakem (VAR) yardımıyla penaltı kararı verdi.


50'nci dakikada penaltı atışını gole çeviren Immobile, takımı adına maçta yeniden eşitliği sağladı: 1-1.

69'uncu dakikada ev sahibi takım, Sırp oyuncu Sergey Milinkovic Savic'in attığı golle 2-1 öne geçmeyi başardı.


Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Lazio, Inter'i 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup ederek 3 puan aldı.


Bu sonuçla mavi-beyazlı başkent ekibi, puanını 56'ya çıkartarak puan tablosunda Inter'in önünde 2'nci sırada yer aldı. Bu galibiyetle yenilmezlik serisini 19 maça çıkaran Lazio, rakibi Inter'in 16 maçlık yenilmezlik serisine de son vermiş oldu.


Konuk Inter başkent deplasmanında aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında yara alırken, 54 puanla 3'üncü sıraya geriledi. Serie A'da bu sezonki 2'nci yenilgisini alan mavi-siyahlı takım, ligde son olarak 7'nci haftada evinde Juventus'a yine 2-1'lik skorla boyun eğmişti.

İtalya Serie A, Lazio, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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