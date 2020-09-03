LC Waikiki'den Aksaray'daki 6 bin 500 çocuğa giysi yardımı - Son Dakika

LC Waikiki, Aksaray'da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen 6 bin 500 çocuğa giysi yardımında bulundu.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, LC Waikiki'nin 6 bin 500 çocuğu sevindirdiğini söyledi.

Türk kültüründe vefa ve ganilik gibi çok güzel kavramların olduğunu belirten Aydoğdu, "Nefsini başkalarının nefsi için feda etmek kolay değildir. Bir insan, değerlerini koruyabiliyor, yaşayabiliyor ve büyütebiliyorsa Allah onun her zaman yolunu açıyor. Vermek çok kolay bir iş değil. Allah iyilik yapmayı herkese nasip etmez. İyilik yapmak bir nasip işidir. Cenabı Allah bize kısa süreli bir hayat vermiş. Bu hayatı bitirip gittikten sonra geriye kalan tek şey bıraktığımız hikayelerdir, insanların ruhunda ve kalbinde bıraktığımız izlerdir." ifadelerini kullandı.

"LC Waikiki bugün 6 bin 500 çocuğa giysi yardımında bulunup, çocukları sevindirdi. LC Waikiki ailesine Aksaray'daki bütün çocuklar adına teşekkür ediyorum." diyen Aydoğdu, çocuklara seslenerek, "Siz elbiselerinizi en güzel şekilde giyip LC Waikiki ailesine ve bize dua ediniz. Bizim için en büyük mutluluk bu olur." diye konuştu.

LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer ise değerleri ile yönetilen LC Waikiki'nin, yardımları daima en üst planda tutarak, şirket karının yüzde 15'ini yardım işlerine aktardığını ifade etti.

Aksaray'da da böylesine anlamlı bir organizasyon yapıldığı için inanılmaz mutlu olduğunu aktaran Özçer, "Çocuklarımıza daha güzel yaşamlar sunmak ve sizlere destek olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Aksaray'da yapacağımız yatırımla da istihdam ve yaşam olanakları oluşturacağız. Şirketimizin 50 bin çalışanı adına bütün çocuklarımıza üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hediye paketleri çocuklara teslim edildi.

Program, Vali Aydoğdu'nun, Özçer'e teşekkür plaketi vermesiyle sona erdi.