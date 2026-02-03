Le Pen'in Siyasi Men Yasağı Temyiz Ediliyor

Fransa'da savcılar Ulusal Birlik Partisinin (RN) önde gelen ismi Marine Le Pen'in 2027 Cumhurbaşkanı seçimlerine aday olup olamayacağının belirleneceği temyiz davasında siyasetçi hakkında Paris Ceza Mahkemesinin verdiği siyasi men yasağının uygulanmasını istedi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, 31 Mart 2025'teki mahkeme kararıyla Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bulunan ve 5 yıl siyasetten men edilmesine karar verilen Le Pen'in siyaset yasağına itirazına ilişkin duruşmalar Paris Temyiz Mahkemesinde sürüyor.

Bugünkü duruşmada Fransız savcılar, Paris Temyiz Mahkemesinden Le Pen hakkında alt mahkemenin verdiği kararı onamasını istedi.

Paris Temyiz Mahkemesindeki duruşmaların yaklaşık 1 hafta daha sürmesi ve kararın yaz aylarına doğru açıklanması bekleniyor.

Davanın sonucu, bugüne kadar iki kez cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylığını koyan Le Pen'in 2027 seçimlerine aday olup olamayacağını belirleyecek.

Olay

Le Pen'in, Avrupa Birliği (AB) fonlarını zimmetine geçirmekten yargılandığı davada Paris Ceza Mahkemesi, aşırı sağcı lider hakkında 31 Mart 2025'te 5 yıl siyasi yasak getirilmesine, 2 yılı ertelenmiş, 2 yılı elektronik kelepçeyle gözetim altında tutulmak üzere 4 yıl hapis ve 100 bin avro para cezasına hükmetmişti.

Mahkemenin kararı, Le Pen'in cezasını hapishanede çekmeyeceği anlamına gelirken avukatları karara itiraz etmişti.

Le Pen, hakkında verilen 5 yıllık siyasi yasak kararına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) geçici tedbir talebi başvurusunda bulunmuş, AİHM bu talebi 9 Temmuz 2025'te reddetmişti.

Le Pen hakkındaki siyasi yasağın itirazına ilişkin dava ise 13 Ocak'ta Paris'te görülmeye başlamıştı.