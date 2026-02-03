Lee Taeyong Uşakspor Ceketiyle Sahne Aldı - Son Dakika
Lee Taeyong Uşakspor Ceketiyle Sahne Aldı

Lee Taeyong Uşakspor Ceketiyle Sahne Aldı
03.02.2026 18:00
Güney Koreli rapçi Lee Taeyong, Seul'deki konserinde Uşakspor logosu taşıyan ceketle sahneye çıktı.

Güney Koreli rapçi Lee Taeyong'un Seul'deki konserinde Uşakspor logosu taşıyan ceketle sahneye çıkması sosyal medyada gündem olurken, kulüp yönetiminden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Güney Koreli rapçi Lee Taeyong'un, ülkesinin başkenti Seul'de verdiği konserde üzerinde Uşakspor logosunun bulunduğu kırmızı-siyah ceketle sahneye çıkması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Uşakspor armasının uluslararası bir konser sahnesinde görülmesi dikkat çekerken, konuya ilişkin kulüp yöneticilerinden de açıklama geldi.

Yaşanan gelişmeyle ilgili konuşan Uşakspor Yöneticisi Mustafa Yalım, olayın ilk olarak sosyal medyada karşılarına çıktığını belirterek, "Geçen hafta düştü bu sosyal medyaya. Biz acaba yeni neslin bilgisayar oyunları gibi dokunuşları var mı diye düşündük. Ama sonra baktık ki Instagram'da falan gerçekten bizim üç yıl Uşaksporumuzun ceket tasarımı yapılaraktan, ilgili sanatçı giyerek konserler vermiş ve programlar yapmış. Öylelikle biz gerçek bir Uşakspor logosu ile sanatçının kalabalık gruplara temsil ettiğini gördük. Arkasında art niyet aramak gelmedi, önce yönetim olarak hoşumuza gitti. Sanatçıyı da araştırdığımızda yeni neslin çok sevilen bir şarkıcısı olduğunu öğrendik Kore'de. Buna istinaden biraz daha kurcaladığımızda birkaç ay önce de kebap ve döner yazılı bir tişörtle de bir sahne aldığını öğrendik. Herhalde Türkiye ile ilgili bir bağlantısı falan var veya ne denir, Koreli Türklerden, Kore Savaşı'nda bulunan atalarımızdan bir torun mudur kimdir bilmiyoruz" dedi.

Olayın kulüp yetkililerine nasıl ulaştığını da aktaran Yalım, "Taraftarlarımız tarafından kendi cep telefonlarımıza WhatsApp üzerinden düştü. Biz önce ciddiye almamıştık. Ama sonra baktık ki ulusal medyada da dönmeye başladı haber. Ama rahatsız edici bir durum yok. İlgili sanatçı Kore'de ve Uzak Doğu'da sevilen, tanınan bir sanatçı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Uşakspor Kulübü'nün resmi Instagram hesabından da konuyla ilgili yapılan paylaşımda ise; "Sanatçı Taeyong'un sahne performansı sırasında Uşakspor ceketimizle yer alması, kulübümüz adına büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Uşakspor armasının uluslararası bir sahnede temsil edilmesi, kulübümüzün değerlerinin ve marka gücünün sınırları aştığını bir kez daha göstermiştir. Uşakspor olarak, armamızı dünyanın farklı noktalarında görmekten onur duyuyor; bu anlamlı temsiliyet için teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi. - UŞAK

Kaynak: İHA

