Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 18-23 Kasım'da düzenlenen turnuvada, Türkiye'yi Lena Erdil temsil etti.



Turnuvada Lena, slalom kadın kategorisinde 3. sırada yer aldı. Birinciliği Fransa'dan Marion Mortefon, ikinciliği ise yine Fransa'dan Delphine Cousin Questel kazandı.