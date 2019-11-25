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Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu
6 saat önce
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 18-23 Kasım'da düzenlenen turnuvada, Türkiye'yi Lena Erdil temsil etti.
Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 18-23 Kasım'da düzenlenen turnuvada, Türkiye'yi Lena Erdil temsil etti.
Turnuvada Lena, slalom kadın kategorisinde 3. sırada yer aldı. Birinciliği Fransa'dan Marion Mortefon, ikinciliği ise yine Fransa'dan Delphine Cousin Questel kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:46
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