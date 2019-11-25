Son Dakika Haberleri: Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu
Son Dakika Spor Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu - Son Dakika Spor

Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu

6 saat önce

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 18-23 Kasım'da düzenlenen turnuvada, Türkiye'yi Lena Erdil temsil etti.

Lena Erdil rüzgar sörfünde üçüncü oldu, System.String[]

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'da 18-23 Kasım'da düzenlenen turnuvada, Türkiye'yi Lena Erdil temsil etti.


Turnuvada Lena, slalom kadın kategorisinde 3. sırada yer aldı. Birinciliği Fransa'dan Marion Mortefon, ikinciliği ise yine Fransa'dan Delphine Cousin Questel kazandı.

Yeni Kaledonya, Türkiye, Fransa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:46 
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