Son Dakika Haberleri: Leo Messi ve Mohamed Salah'dan, Yeni Bir Reklam Filmi!

Leo Messi ve Mohamed Salah'dan, Yeni Bir Reklam Filmi!

1 saat önce

Pepsi, Liverpool FC'nin Mısırlı yıldızı Mohamed Salah ve FC Barcelona kaptanı Lionel Messi'yi bir araya getiren yeni bir reklam filmi yayınladı.

Leo Messi ve Mohamed Salah'dan, Yeni Bir Reklam Filmi!, System.String[]

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Salah ve Messi'nin bir benzin istasyonunda karşılaştığı filmde ikili bu kez maç kazanmak için değil, dolaptaki son Pepsi Max'ı içebilmek için rekabete giriyor. İki yıldız son kutu için futbol yeteneklerini yarıştırıyor ama mücadeleden zaferle ayrılan taraf bambaşka bir isim oluyor.

Leo Messi kampanya ile ilgili şöyle konuştu: "Pepsi ile bu reklam filmini yapmak çok keyifliydi. Film baştan sona oyun ve eğlence ile futbolu bir arada sunuyor. Bu kampanya ile Pepsi, futbol severleri, futbol aşklarını ve duydukları coşku dolu heyecanı doya doya yaşamaya çağırıyor."

Mohamed Salah ise "Pepsi ile yapmış olduğum ortaklığın tüm dünyaya yayıldığını görmek mutluluk verici. Çok heyecanlıyım." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:40 Kaynak: Bültenler

Mohamed Salah, Lionel Messi, Pepsi, Spor, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek

İşsizlik Rakamları Açıklandı 8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 11:03:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Leo Messi ve Mohamed Salah'dan, Yeni Bir Reklam Filmi!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]