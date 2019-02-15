Leo Messi ve Mohamed Salah'dan, Yeni Bir Reklam Filmi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Salah ve Messi'nin bir benzin istasyonunda karşılaştığı filmde ikili bu kez maç kazanmak için değil, dolaptaki son Pepsi Max'ı içebilmek için rekabete giriyor. İki yıldız son kutu için futbol yeteneklerini yarıştırıyor ama mücadeleden zaferle ayrılan taraf bambaşka bir isim oluyor.

Leo Messi kampanya ile ilgili şöyle konuştu: "Pepsi ile bu reklam filmini yapmak çok keyifliydi. Film baştan sona oyun ve eğlence ile futbolu bir arada sunuyor. Bu kampanya ile Pepsi, futbol severleri, futbol aşklarını ve duydukları coşku dolu heyecanı doya doya yaşamaya çağırıyor."

Mohamed Salah ise "Pepsi ile yapmış olduğum ortaklığın tüm dünyaya yayıldığını görmek mutluluk verici. Çok heyecanlıyım." dedi.