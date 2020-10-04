"Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi başkentte - Son Dakika

Çankaya Belediyesi ve İtalya Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde yarın kapılarını sanatseverlere açacak ve 1 Kasım'a kadar görülebilecek.

Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, başkentin önemli sanat merkezlerinden, ulusal ve uluslararası sanat performanslarının Ankaralılarla buluşmasını sağlayan Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi, sanat sezonunu "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi ile başlattı.

İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Filippo Andrea Colombo sergi programında yaptığı konuşmada, Türk ve İtalyan halklarının ve sanatçılarının birbirlerine yakınlığına dikkati çekti.

Leonardo da Vinci'nin İtalya tarihinin önemli dehalarından biri olduğunu aktaran Colombo "Bu tarihi dehanın Türk sanatçılarına verdiği ilham bizleri çok mutlu etti. Kovid,19'a rağmen bu serginin sanatseverlere ulaşmasını sağlayan Çankaya Belediyesi'ne sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Çankaya Belediyesi Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner de Leonardo da Vinci'nin Rönesans'ın en önemli bilim ve sanat insanlarından biri olduğuna vurgu yaparak, "Onun ilham verdiği eserlerden oluşan bu sergi, pandemi döneminde sanatseverlere yeni bir nefes alma olanağı sağlayacak. Çankaya Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edecek, yeni sanat merkezleri açmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Leonardo da Vinci'nin izindeki resim ve heykeller sergide

Bir grup entelektüel sanatçı, Paris'te yaşayan ressam Onay Akbaş'ın "Leonardo da Vinci'ye Saygı" projesini, İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünde ve Emre Sefer'in koordinatörlüğünde, Leonardo'nun ömrünün son üç yılını yaşadığı Amboise kentine bir yolculuk yaparak başlattı.

Yolculuk sonrası, her sanatçı, orada duyumsadıklarını, Leonardo'ya gönderme yaptıkları resim ve heykelleri kitap ve belgesel filme dönüştürerek, İstanbul, İzmir ve Bodrum'da sanatseverlerle buluşturdu.

Çankaya Belediyesi ve İtalya Büyükelçiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Leonardo da Vinci'ye Saygı" sergisi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde 5 Ekimde kapılarını sanatseverlere açacak ve pandemi koşullarında tüm önlemler alınmış olarak 1 Kasım'a kadar izlenebilecek.

Sanatçılar Onay Akbaş, Bedri Baykam, Metin Celal, Mercan Dede (Arkın Ilıcalı), Devrim Erbil, Mehmet Erbil, Burçin Erdi, Yalçın Gökçebağ, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, İbrahim Karaoğlu, Bahar Oganer, Tülin Onat, Cem Sağbil, Barış Sarıbaş, Ahmet Telli, Mustafa Tolay eserleri ile Sunay Akın, İlber Ortaylı, Nedim Gürsel, Yalın Alpay'ın katkılarıyla oluşturulan sergide, çok büyük boyutlu resim ve heykellerin yanı sıra Durmuş Akbulut'un proje katılımcılarının Fransa ve Türkiye'de gerçekleştirdikleri etkinliği yansıtan "Leonardo da Vinci Belgeseli" de galerideki video-art odasında sanatseverle buluşacak.