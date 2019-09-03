Levent Üzümcü Torbalı'da sahneye çıkacak

Son yıllarda başarılı işlere imza atan sevilen tiyatrocu Levent Üzümcü, 2 perdelik müzikli oyunu ile bu akşam Torbalılı tiyatroseverlerin karşısına çıkacak.Torbalı Belediyesi tarafından 7 Eylül Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında düzenlenen oyun, saat 21.00'da BKM arkasında yer alan Gazi Çamlığı'nda sahnelenecek.Yurt içi ve yurtdışındaki sahnelerde büyük beğeniyle izlenen "Anlatılan Senin Hikayendir" oyununu Torbalı için sahneleyecek olan Levent Üzümcü, Torbalı'ya ilk kez kitlesel bir etkinliğe imza atacak

ANLATILAN SENİN HİKAYENDİR

Gazi Çamlığı'nda sergilenecek olan oyuna tiyatro severler yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Cengiz Toraman'ın yazıp yönettiği, müzikleri Oktay Köseoğlu, dekor ve kostüm tasarımının ise Medina Yavuz tarafından gerçekleştirilen "Anlatılan Senin Hikayendir" oyunu, Ege'de başlayıp Yunanistan'da birbirine bağlanan 3 ayrı hikâyeden oluşuyor. 1924 yılındaki mübadeleyle zorunlu göç tabi tutulmuş insanların 1980'lere varan yaklaşık 60 yıllık hikayelerini barındıran oyun, Levent Üzümcü'nün farklı karakterlere bürünerek ortaya koyduğu performansıyla daha da dikkatleri üzerine çekecek.