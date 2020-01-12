Lewandowski'nin Schalke'ye Attığı En İyi Goller - Son Dakika
Son Dakika Spor Lewandowski'nin Schalke'ye Attığı En İyi Goller - Son Dakika Spor

Lewandowski'nin Schalke'ye Attığı En İyi Goller

1 saat önce

Bayern Münih'in Polonyalı süperstarı Robert Lewandowski'nin Schalke 04'e karşı bulduğu en güzel goller ekranlarınıza geliyor!

Bayern Münih'in Polonyalı süperstarı Robert Lewandowski'nin Schalke 04'e karşı bulduğu en güzel goller ekranlarınıza geliyor!

Lewandowski'nin Schalke'ye Attığı En İyi Goller

Robert Lewandowski, Bayern Münih, Schalke 04, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:19 
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