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Lewandowski'nin Schalke'ye Attığı En İyi Goller
1 saat önce
Bayern Münih'in Polonyalı süperstarı Robert Lewandowski'nin Schalke 04'e karşı bulduğu en güzel goller ekranlarınıza geliyor!
Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 06:19
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