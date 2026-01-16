Leyla Aydemir Davasında Tutuklama

Ağrı'da yeniden görülen Leyla Aydemir duruşmasının ardından anne Şükran Aydemir'in avukatı Erdoğan Tunç açıklama yaptı.

Tunç, "7-8 yıllık bir sürecin ardından yürüttüğümüz adalet mücadelesinde çok çetrefilli yollardan geçtik. Bugün burada tekrar sizlerle beraber adalete hizmet ettik. Bugün çok etkili bir duruşma ve oldukça iyi bir yargılama yapıldı. Neticede Yusuf Aydemir'in tutuklanmasına karar verildi. Diğer sanıklar bu aşamada adli kontrol şartıyla serbest kaldılar. Süreç devam edecek. Duruşma ertelendi. Bu duruşmanın bu mahkemenin dışında bizim Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açtığımız soruşturma devam etmektedir. Sonucun gelmesini bekleyeceğiz. Nihai karar mahkeme tarafından verilecektir" diye konuştu. - AĞRI