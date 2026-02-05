Lezita, Kahramanmaraş'ta Yeni Piliç Tesisi Kuracak - Son Dakika
Ekonomi

Lezita, Kahramanmaraş'ta Yeni Piliç Tesisi Kuracak

Lezita, Kahramanmaraş\'ta Yeni Piliç Tesisi Kuracak
05.02.2026 12:38
Lezita, Kahramanmaraş'ta 130 milyon avro yatırımla entegre piliç üretim tesisi kuracak.

Piliç sektöründe faaliyet gösteren Lezita Abalıoğlu, Kahramanmaraş'ta yaklaşık 130 milyon avro yatırımla entegre piliç üretim tesisi kuracak.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki tesislerinde günlük 450 bin piliç işleme kapasitesiyle faaliyet gösteren şirket, büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırımı için Kahramanmaraş'ı seçti.

Tesis, şirketin, Türkiye pazarının yanı sıra Orta Doğu ülkelerine ihracat hedefi doğrultusunda kente 130 milyon avro yatırımla kurulacak. Bu kapsamda, yem ve kuluçkahane yatırımı Türkoğlu, kesimhane yatırımı ise Dulkadiroğlu ilçelerinde hayata geçirilecek.

Tesisin bu yılın son çeyreğinde tamamlanarak üretime başlaması planlanırken, ilk etapta günlük 100 bin, ikinci etapta ise 200 bin piliç işleme kapasitesine ulaşılması öngörülüyor.

Şirket, tesislerde işlenecek piliçler için ilk aşamada 250 yetiştiriciden alım yapmayı, fason yetiştiricilerin yaklaşık 600 bin metrekarelik kümes yatırımı yapmasına destek vermeyi planlıyor.

Yemden market rafına uzanan süreçte bölge üreticisinden temin edilen mısır ve buğdayın kullanılacağı yem fabrikasıyla Kahramanmaraş'ın "piliç üretim ve ihracat üssü" olarak kurgulanması hedefleniyor.

Dulkadiroğlu ilçesinde fason yetiştirici adaylarına yönelik eğitimler devam ederken, gelecek yıl yüksek teknolojiyle yetiştiricilik yapılan kümeslerin de faaliyete geçirilmesi planlanıyor.

"Yüzlerce tedarikçiye, insana ekmek kapısı olmak istiyoruz"

Lezita Abalıoğlu Genel Müdürü Mesut Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yatırımın yalnızca piliç eti üretimine odaklanmadığını belirterek, deprem sonrası toparlanma sürecindeki bölgede yeni iş alanları oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yatırım bölgesinin seçiminde ihracat pazarlarına ve limanlara yakınlık gibi unsurların da etkili olduğunu aktaran Ergül, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız talihsiz deprem sonrası bölgedeki kalkınmaya destek olmak, insanlara ekmek kapısı olmak, istihdam sağlamak ve ekonomik kaldıracın bir parçası olmak adına kolları sıvadık. Yüzlerce tedarikçiye, insana ekmek kapısı olmak istiyoruz. Çünkü biz bölgeye gittiğimizde görüyoruz ki insanların barınma ile ilgili sorunları çok kısa bir sürede çözülmüş durumda. Şimdi barınma sorunu çözülen bu vatandaşlarımıza bizim yeni çalışma alanları yaratmamız gerekiyor. Bu sadece sanayicinin, sermayedarın ya da biz yöneticilerin başarabileceği bir vizyon değil. Bölge halkının, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin bu yatırıma sahip çıkması, burada bir gelecek görmesi bizleri son derece heyecanlandırıyor."

Ergül, Kahramanmaraş'taki tesisi desteklemek üzere Niğde'de damızlık kümesi yatırımını tamamladıklarını belirterek, "Gelecek yılın son çeyreğinde toplam üretim kapasitesini yüzde 50 artırmayı öngörüyoruz. Önceliğimiz ülkemizin gıda arz güvenliğine hizmet etmek olsa da ihracatta ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda bazı kritik hamleler yapmayı planlıyoruz. Orta Doğu'ya ve limanlara çok yakın olacağız. O pazarlardaki etkinliğimizi arttırabilmek için daha yoğun bir gayret gösteriyor olacağız." dedi.

Hibe destekleri ve fason yetiştiricilik

Lezita Canlı Faaliyetler Üretim Direktörü Onur Karaca da sürdürülebilir bir yatırım için 45-50 bin civciv kapasiteli, yaklaşık 3 bin metrekarelik kümeslerin kurulması gerektiğini, bunun da ortalama 600 bin dolar yatırım gerektirdiğini kaydetti.

Karaca, civciv, yem, veterinerlik hizmetleri ve lojistiğin şirket tarafından, işletme ve işçilik giderlerinin de yetiştiriciler tarafından karşılanacağını dile getiren Karaca, yatırımın yaklaşık 6 yılda kendini amorti etmesinin hesaplandığını söyledi.

Karaca, bu yatırımlara Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından yüzde 60'a varan hibe destekleri sunulduğunu da sözlerine ekledi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar da yatırımı Kahramanmaraş'ın deprem sonrası kalkınma hedefleri açısından bir fırsat olarak gördüklerini belirtti.

Akpınar, "Ümitliyiz, sevinçliyiz. Halkımız da bu konuda sevinçli. Bu aslında Kahramanmaraş'a sahip çıkma adımıdır. Ben böyle değerlendiriyorum. Yani tekstilde şu anda biz ilk ikide, üçteyiz. Denizli, Bursa ve Kocaeli ile yarışıyoruz. Şimdi kümes hayvancılığı konusunda da aynı yarışa katılmış olacağız. Bu da Kahramanmaraş için çok büyük bir şans olacaktır." diye konuştu.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da bölgeye yatırımcı çekmek üzere yürüttükleri çalışmalarda Lezita'nın yatırımını referans gösterdiklerini dile getirdi.

Lezita'nın yatırımını yakından takip ettiklerini kaydeden Buluntu, "Güvenilir bir yatırım. Ben bu konuyla alakalı yatırım yapmak isteyenleri özellikle davet etmek istiyorum. Bu firmamızla temasa geçmelerini istiyorum. Hatta bizim aracılığımızla da birçok ortaklıklar kurulabilir. Yeni bir ekosistem gelişecek ve bu, şehrimize ciddi manada moral ve motivasyon sağlayacaktır diye düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA

Lezita, Kahramanmaraş'ta Yeni Piliç Tesisi Kuracak

Lezita, Kahramanmaraş'ta Yeni Piliç Tesisi Kuracak
