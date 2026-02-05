LG InnoFest 2026 MEA'da Stratejiler Paylaşıldı - Son Dakika
Ekonomi

LG InnoFest 2026 MEA'da Stratejiler Paylaşıldı

05.02.2026 15:16
LG, Abu Dabi'de MEA pazarındaki büyüme stratejisini açıkladı ve yeni yapay zeka ürünlerini tanıttı.

LG Electronics, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen LG InnoFest 2026 MEA etkinliğinde gelişmekte olan pazarlardaki büyümesini hızlandırmaya yönelik stratejisini paylaştı.

Şirketten yapılana açıklamaya göre, Abu Dabi'de düzenlenen LG InnoFest 2026 MEA etkinliği Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesinden 250'den fazla iş ortağını bir araya getirdi.

LG Electronics (LG), başta Orta Doğu ve Afrika (MEA) olmak üzere Latin Amerika ve Asya'yı kapsayan gelişmekte olan pazarlardaki büyümesini hızlandırmaya yönelik planlarını açıkladı. Etkinlik, LG'nin stratejik yönünü ve pazar vizyonunu bölgesel iş ortaklarıyla paylaşması için önemli bir platform sundu.

Etkinlik kapsamında LG, günlük yaşamı daha konforlu ve verimli hale getirmek üzere geliştirilen yapay zeka destekli beyaz eşya çözümlerini tanıttı.

Sergilenen ürünler arasında, yük ağırlığı, kumaş türü ve kirlenme seviyesine göre yıkama programlarını otomatik optimize eden çamaşır makineleri, kullanım alışkanlıklarına göre sıcaklık ayarlarını düzenleyen buzdolapları ve ortam koşullarına gerçek zamanlı tepki veren klimalar yer aldı.

LG ayrıca, True Wireless teknolojisine sahip ultra ince Wallpaper OLED TV'nin de aralarında bulunduğu premium televizyon serisini ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Yapay zeka ile donatılan LG TV'ler, sürekli gelişen webOS platformu üzerinden kişiselleştirilmiş içerik deneyimi sunarken üstün görüntü ve ses kalitesiyle öne çıkıyor.

Yapay zeka destekli gelişmeler, LG'nin kullanıcı yaşam tarzlarına uyum sağlayan kesintisiz bir akıllı ev ekosistemi oluşturma vizyonunu yansıtıyor. Nihai hedef ise kullanıcıların ev işlerinin yükünden kurtularak gerçekten önemli olan şeylere daha fazla zaman ayırabildiği "Zero Labor Home" konseptini hayata geçirmek.

MEA'daki ürün portföyünün orta ve giriş segment modelleriyle genişletilmesi planlanıyor

LG, daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşmak amacıyla MEA bölgesindeki ürün portföyünü orta ve giriş segment modellerle genişletmeyi planlıyor.

Şirket, üstten donduruculu buzdolapları, göğüs tipi dondurucular ve çift borulu çamaşır makineleri gibi yerel tercihlere yönelik yeni ürünleri pazara sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca farklı konut ve yaşam tarzı ihtiyaçlarını desteklemek üzere ankastre mutfak aletleri ürün gamını da genişletiyor.

Artan rekabete yanıt olarak LG, pazara özgü içgörülerle hem satış hem de hizmet kapasitelerini güçlendirmeye odaklanıyor. Şirket, bireysel pazarların ihtiyaç ve beklentilerine uyarlanmış hizmet programlarını içeren "Sözümüz" girişimiyle yerelleştirilmiş hizmetleri geliştirme konusundaki kararlılığını yeniden ortaya koydu.

Ürün geliştirme, yerel işbirlikleri ve hizmet altyapısına yapılan sürekli yatırımlarla LG, MEA pazarındaki varlığını daha da güçlendirirken güvenilir bir premium marka olarak konumunu pekiştirmeyi amaçlıyor.

Açıklamada etkinlikte yaptığı konuşmaya yer verilen LG Electronics Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Temsilcisi Phil Jung, "LG InnoFest 2026 MEA, bu bölgede inovasyon ve büyümeye nasıl yaklaştığımızı paylaşmamız için önemli bir fırsat. AI destekli teknolojileri yerel ihtiyaçlara dair daha derin bir anlayışla birleştirerek, MEA bölgesindeki tüketiciler için pratik, ilgili ve değerli çözümler sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

