Ekonomi

LG, Yılın En İtibarlı Markası Ödülünü Kazandı

03.02.2026 17:16
LG Electronics, Televizyon kategorisinde üst üste 5. kez 'Yılın En İtibarlı Markası' ödülüne layık görüldü.

LG Electronics (LG), The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde "Televizyon" kategorisinde "Yılın En İtibarlı Markası" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve Akademetre Research and Strategic Planning işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte kazananlar belli oldu.

Halk jürisinin değerlendirmeleriyle 12'nci kez gerçekleştirilen organizasyonda LG, Televizyon kategorisinde üst üste 5. kez Yılın En İtibarlı Markası ödülüne layık görüldü.

Ödüller, Marketing Türkiye ve Akademetre tarafından yürütülen "İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü" araştırması sonuçlarına dayanıyor.

Türkiye genelinde 12 ilde, 1200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmelerle hayata geçirilen araştırma, 70'in üzerinde kategoride markaların performansını analiz ediyor. Değerlendirmede marka bilinirliği, güven, beğeni, tavsiye, inovasyon ve iletişim performansı kriterleri ele alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Türkiye TV Pazarlama Müdürü Can Kara, söz konusu ödüle üst üste 5. kez layık görülmekten büyük bir gurur duyduklarını belirtti.

Kara, "Televizyon kategorisinde tüketicilerimize en yüksek kalite standartlarında ürün ve hizmet sunma odağıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun somut bir göstergesi olarak, televizyon teknolojilerinin zirvesini temsil eden OLED TV kategorisinde 13 yıldır hem dünyada hem de Türkiye'de lider konumda yer alıyoruz. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

