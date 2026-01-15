Libya Askeri Heyetini Taşıyan Uçak Kazası Soruşturması Sürüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa yönelik başlatılan soruşturma sürüyor.

Libya askeri heyetini taşıdığı sırada düşen uçağa ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kazanın nedenini aydınlatmak için teknoloji, istihbarat ve diplomasi kanallarını içeren çok yönlü çalışma yürütülüyor.

Savcılık talimatıyla muhafaza altına alınan ve kazanın en kritik delili sayılan kara kutu, uçuş verilerinin ve ses kayıtlarının çözümlenmesi amacıyla Londra'ya gönderildi.

Soruşturma kapsamında sadece kaza anı değil, personelin kaza öncesi süreci de titizlikle inceleniyor. Bu kapsamda kazada hayatını kaybedenlerden alınan biyolojik numuneler üzerinde yapılan tetkiklerle DNA profillemesi yoluyla kimliklendirme işlemleri tamamlandı.

Heyeti Ankara'ya getiren, aralarında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşının da bulunduğu ve bir süre Ankara'da istihbari sorguya alınan mürettebatla ilgili yapılan araştırmalarda şu ana kadar herhangi bir terör örgütü veya dış istihbarat bağlantısına rastlanmadığı öğrenildi.

Kamera kayıtlarını TÜBİTAK inceliyor

Soruşturmada, uçağın düşüş anına ilişkin kamera kayıtları da TÜBİTAK'a gönderildi. Görüntüler üzerinde yapılacak kare kare incelemelerle, uçağın düşüş açısı, hızı ve havada herhangi bir patlama veya dış müdahale emaresi olup olmadığı araştırılacak.

TÜBİTAK uzmanlarının görüntü iyileştirme ve dijital analiz tekniklerini kullanarak hazırlayacağı rapor soruşturma dosyasına eklenecek.

Ayrıca kule ile uçak arasındaki tüm telsiz görüşmeleri, pilotlardan oluşan teknik bilirkişi heyeti tarafından incelemeye alındı. Teknik uzmanlar da enkaz üzerindeki izleri ve elektromanyetik verileri değerlendirerek "havada müdahale" olasılığını da inceliyor.

Öte yandan başsavcılık, Libya makamlarına müzekkere yazarak, uçağın kiralandığı şirket ve kiralama sürecine dair bilgileri ve uçağın geçmişe dönük tüm periyodik bakım ve parça değişim kayıtları ile son teknik kontrollerini yapan kişilerin isim listesini talep etti.

Soruşturmanın geçmişi

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al Haddad ve maiyetindeki 4 kişi ile 3 mürettebatı taşıyan özel jet, 23 Aralık 2025'te Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmüş, Al Haddad ve beraberindeki askeri heyet ile mürettebat hayatını kaybetmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin başlattığı soruşturmada 1 cumhuriyet başsavcıvekili koordinesinde 4 cumhuriyet savcısı görevlendirmişti.

Soruşturma kapsamında uçağın düştüğü bölgede güvenlik çemberi oluşturulmuş, uçak enkaz parçaları ve kara kutu muhafaza altına alınmıştı.