Libya Başbakanı Dibeybe'den "petrol satışlarının başlatılması" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe'den "petrol satışlarının başlatılması" çağrısı Açıklaması

01.06.2022 19:06
Libya Başbakanı Dibeybe'den "petrol satışlarının başlatılması" çağrısı Açıklaması

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede petrol satışlarının yeniden başlatılması ve sonrasında bir gelir dağılım mekanizması oluşturulması çağrısında bulundu.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede petrol satışlarının yeniden başlatılması ve sonrasında bir gelir dağılım mekanizması oluşturulması çağrısında bulundu.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, başkent Trablus'ta gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkede 17 Nisan'dan beri sekteye uğrayan petrol satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dibeybe, "Öncelikle petrol satışlarının başlaması gerekiyor. Daha sonra ise petrol gelirlerinin dağılım mekanizması üzerinde mutabakat sağlanmalı ki dünyada yükselen enerji fiyatlarından yararlanılmış olsun." ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Hükümetinin hala barış için elini uzatmaya devam ettiğini ve Libyalılar arasında çatışma çıkmasına ilişkin her türlü sesi reddettiğini söyleyen Dibeybe, "Savaş ve Trablus'a girme yönünde konuşan pek çok kesim var. Bizler ise 'savaşa ve Libyalılar arasına ihtilaf düşürmeye hayır' sloganına bağlı kalmayı sürdüreceğiz." dedi.

Ülkede yeni bir savaşın çıkmasına ortak olmayacaklarını yineleyen Dibeybe, "Canımız pahasına da olsa Libya halkını barışla savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Dibeybe ayrıca Libyalıları "seçimleri konuşmaya ve geçiş dönemini tamamlayacak bu seçimlerin gerçekleşmesi için bir anayasal zemin oluşturmaya" çağırdı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Günlük 300 bin varil ham petrol üretim kapasitesine sahip Şerara, Libya'nın en büyük petrol sahası olarak biliniyor. Fil Petrol Sahası'nda da günde yaklaşık 125 bin varil petrol üretiliyor.

Libya'nın petrol ihracatının yüzde 60'tan fazlası Brega, Ras Lanuf, Zeytuna ve Sidra limanlarından gerçekleştiriliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe'den 'petrol satışlarının başlatılması' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


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