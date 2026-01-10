Libya Başbakanı Dibeybe'nin Sağlık Durumu İyi

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ülkesindeki bir sağlık kuruluşunda geçirdiği tıbbi müdahalenin ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Dibeybe'nin sağlık durumu hakkında bilgi verildi.

Dibeybe'nin ulusal bir sağlık kuruluşunda basit bir tıbbi müdahale geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Başbakan Dibeybe'nin sağlık kuruluşunda kendisiyle ilgilenen sağlık personeli ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan herkese teşekkür ettiği, görevine olan bağlılığını teyit ettiği aktarıldı.

Dibeybe'nin hastalığı ve geçirdiği tıbbi müdahale hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.

Öte yandan, Ulusal Birlik Hükümetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da Dibeybe'nin yurt dışında bir hastaneye nakledildiği yönündeki haberler yalanlandı.