Libya'da Uçak Kazası: Yeni Genelkurmay Başkanı Atandı

24.12.2025 17:10
Libya Başkanlık Konseyi, kaza sonrası Salah el-Namroush'u geçici genelkurmay başkanı olarak atadı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi, dün Ankara'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın yerine geçici olarak Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salah el-Namroush'un atandığını bildirdi.

Libya hükümeti, Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişilik askeri heyetin Ankara'da meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yeni bir atama yaptı. Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi yaptığı açıklamada, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Salah el-Namroush'un, yeni bir isim atanana kadar geçici genelkurmay başkanı olarak görev yapacağını bildirdi.

Ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edilmişti

Libya Genelkurmay Başkanı Mohammed Ali Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu 5 kişiyi taşıyan Falcon 50 tipi jet, dün ülkeye dönmek üzere havalandıktan kısa süre sonra Ankara'da düşmüştü. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçakta bulunan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad ve beraberindekilerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, kaza nedeniyle ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildiği belirtilerek, "Bu süre zarfında tüm devlet kurumlarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm resmi etkinlikler ve kutlama etkinlikleri askıya alınacaktır" denilmişti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya açıklama yapmıştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış, ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Al-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

"Enkaz alanında saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur"

Bakan Yerlikaya, "Olay mahalline saat 22.00 sıralarında ulaşan jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde uçağın parçalarına ulaşılmıştır. Yürütülen arama çalışmaları neticesinde hava aracının enkazı, Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi'nin yaklaşık 2 kilometre güneyinde tespit edilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı ekiplerince olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, enkaz alanında saat 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı, saat 03.20'de ise kara kutu bulunmuştur. Bunların inceleme ve değerlendirme süreçleri ilgili kurumlarca başlamıştır. Ayrıca; Libya Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilen 5'i hayatını kaybedenlerin yakını olmak üzere 14 kişilik heyet ile Libya İçişleri Bakanlığından görevlendirilen 8 kişi, yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir" açıklaması yapmıştı. - TRABLUS

