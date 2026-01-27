Libya İçin Üçlü İstişare Toplantısı - Son Dakika
Libya İçin Üçlü İstişare Toplantısı

27.01.2026 00:16
Mısır, Tunus ve Cezayir, Libya'nın istikrarı için diyalog ve birleşme çağrısında bulundu.

Mısır, Tunus ve Cezayir dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen "Libya İçin Üçlü İstişare Mekanizması" toplantısında, Libya'nın bölgesel çekişmelerden uzak tutulması çağrısında bulunuldu.

Tunus, Mısır ve Cezayir dışişleri bakanları nezdinde başkent Tunus'ta gerçekleştirilen toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, krizin aşılmasına yönelik ilkeler açıklandı.

Bildiriye göre bakanlar, "Çözümün, hiçbir tarafı dışlamadan Libya-Libya eksenli olması gerektiğini" teyit etti.

Libya'da "tüm unsurlarıyla birleşmiş bir devlet ve istikrarlı kurumlar inşa edilmesi gerektiği" vurgulanan bildiride, sürecin "Libya halkının güvenliğini, refahını ve kaynaklarını korumayı amaçladığı" kaydedildi.

Üçlü mekanizmanın, Libya halkının kapsamlı siyasi çözüm özlemlerini destekleyen bölgesel ve uluslararası çabalara destek verdiği ettiği belirtilen bildiride, "Libyalı taraflar diyalog dilini üstün tutmalı, bölünmüşlükleri aşmalı ve askeri-güvenlik kurumlarının birleştirilmesi yolunda ilerlemelidir." denildi.

Libya'da "bölünmüşlüğün sona erdirilmesi ve halkın beklentilerini karşılanması amacıyla cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerinin eş zamanlı yapılması" gerektiği de vurgulandı.

Bildiride, Libya'nın güvenlik ve istikrarının "Arap güvenliğinin ayrılmaz bir parçası" olduğu kaydedilerek, ülkede kapsamlı ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması için Libya'nın farklı bölgeleri arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Tunus Dışişleri Bakanlığı, 25 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti ve UNSMIL Başkanı Hanna Tetteh'in katılımıyla "Libya" konulu bir istişare toplantısı yapılacağını duyurmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Libya ile ilgili yapılacak tüm toplantıların ülkenin yetkili ve meşru temsilcisi olan Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülmesi gerektiği belirtilerek, Tunus'taki toplantıya tepki gösterildi.

Mısır, Cezayir ve Tunus arasında Libya konusunda kurulan Üçlü İstişare Mekanizması 2017'de başlatılmış, 2019'da askıya alınmıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Cezayir, Güncel, Libya, Tunus, Mısır, Son Dakika

