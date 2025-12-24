Libya Jetinin Enkazı Dron ile Görüntülendi

ENKAZ ALANI DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Ankara'nın Haymana ilçesi Kesikkavak Mahallesi yakınına düşen Libya askeri heyetinin bulunduğu Falcon 50 tipi jetin enkazı ve çevresinde yürütülen çalışmalar sürüyor. Enkaz alanında Libya heyetinin de katılımıyla sürdürülen çalışmalar dron kamerası ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yaklaşık 3 kilometrekarelik alana yayılan enkaz alanında olay yeri inceleme uzmanları ile jandarma, polis, UMKE, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmaları yer aldı.

BAKAN KACIR'DAN TAZİYE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki askeri personel için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. Bakan Kacır mesajında, "Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına ve hükümetine taziyelerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

