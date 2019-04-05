Son Dakika Haberleri: Libya Müftüsünden Halka Meydanlara İnin Çağrısı

Libya Müftüsünden Halka Meydanlara İnin Çağrısı

1 saat önce

İSTANBUL (AA) - Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, "Libya halkı, Derne ve Bingazi'de işlenen insanlık suçlarını Trablus'ta görmemesi için Hafter güçlerine karşı savaşmalı ve direnmeli" dedi.

Libya Müftüsünden Halka Meydanlara İnin Çağrısı, System.String[]
İSTANBUL (AA) - Libya Müftüsü Sadık el-Gıryani, "Libya halkı, Derne ve Bingazi'de işlenen insanlık suçlarını Trablus'ta görmemesi için Hafter güçlerine karşı savaşmalı ve direnmeli" dedi.

Katar merkezli Al Jazeera Mubasher televizyonuna konuşan Gıryani, Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter'in Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlatması üzerine Libya halkına meydanlara inme çağrısı yaptı.

BM'yi Hafter'in yanında yer almakla suçlayan Gıryani, "Ülkede bulunan Birleşmiş Milletler misyonunun Hafter ile işbirliği içerisinde olması artık gizli kalan bir durum değildir." ifadesini kullandı.

Gıryani, BM'yi Hafter'in ülkede Libya halkına karşı çeşitli bölgelerde işlediği ihlalleri söz konusu etmemeyle de suçlayarak, "BM misyonu ülkede sorunları çözmeye değil derinleştirmeye geldi" dedi.

"Libya halkı meydanlara insin"

Gıryani, milyonlarca Cezayirlinin meydanlara indiği gibi Libya halkının da ülkeye yönelik yapılan planları boşa çıkarmaları için meydanlara inmeleri gerektiğini vurguladı.

"Libya halkı, Derne ve Bingazi'de işlenen insanlık suçlarını Trablus'ta görmemesi için Hafter güçlerine karşı savaşmalı ve direnmeli" ifadelerine yer veren Gıryani, halka Hafter'e karşı birlik olmaları çağrısında bulundu.

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıklamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 12:36 Kaynak: AA

Derne, Bingazi, Trablus, Libya, Güncel
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