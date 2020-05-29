Libya ordusu Trablus'un güneyinde ilerliyor - Son Dakika

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkentin güneyinde bulunan Trablus Havalimanı çevresindeki noktalardan çıkarıldığını ve ordu birliklerinin bu bölgedeki ilerleyişini sürdürdüğünü duyurdu.

Libya Ordusu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, yaptığı yazılı açıklamada, Hafter milislerini Trablus Havalimanı çevresindeki önemli noktalardan çıkaran ordu birliklerinin, bu bölgedeki önemli merkezlerde kontrolü sağladığını belirtti.

Öte yandan yerel güvenlik kaynakları, ordu birliklerinin Kazirma bölgesinin büyük bölümünde kontrolü sağladığını ve Trablus'un güneyindeki Hafter milislerinin yoğun biçimde bulunduğu Kasr bin Gaşir bölgesine saldırı başlattığını aktardı.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı.

Hafter milislerini 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya ordusu, batı bölgelerdeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Hafter milislerinin başkente saldırılarında harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune kentini kuşatan ordu birlikleri, bazı silahlı grupları bu hamlesiyle başkentin güneyindeki cephelerden Terhune kentini savunmaya çekilmeye zorladı.

Başkentin güneyinde aralarında Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındıran Libya ordusu, Selahaddin, El-Meşru eksenlerinde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri almış ve Et-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağlamıştı.

Libya ordusunun başkentin güneyindeki bölgeleri Hafter milislerinden arındırmasının ardından paralı askerlerin Trablus'taki cephelerden çekildiği ve Beni Velid kenti havalimanından bilinmeyen bir noktaya nakledildiği bildirilmişti. Son günlerde başkentteki cephelerden çekilen paralı askerleri taşıyan çok sayıda araç konvoyu basına yansımıştı.