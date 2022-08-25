Libya Başbakanı Dibeybe: "Uluslararası düzeyde tanınan Ulusal Birlik Hükümeti, iş başında" - Son Dakika
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Libya Başbakanı Dibeybe: "Uluslararası düzeyde tanınan Ulusal Birlik Hükümeti, iş başında"

25.08.2022 19:04
Libya Başbakanı Dibeybe: "Uluslararası düzeyde tanınan Ulusal Birlik Hükümeti, iş başında"

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hükümetin uluslararası tanınırlığa sahip olduğunu belirterek, seçimlere kadar iş başında olduklarını kaydetti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, hükümetin uluslararası tanınırlığa sahip olduğunu belirterek, seçimlere kadar iş başında olduklarını kaydetti.

Libya hükümetinin resmi Facebook sayfasından yayımlanan konuşmada Dibeybe, "Gelecek hükümet, seçilmiş bir iradeyle iş başına gelecek ve bundan geri adım atılmayacak." dedi.

Ülkedeki siyasi bölünmüşlüğe ilişkin konuşan Dibeybe, "Uluslararası düzeyde tanınan Ulusal Birlik Hükümeti, iş başında." diye konuştu.

Dibeybe, Libya'da seçimlere gidilmesinin tek yolunun bu olduğuna dikkati çekerek, aksi halde seçim tarihinin uzayacağını ifade etti.

Libya'da belediyeler, idari kurumlar ve bakanlıklar dahil tüm devlet kurumlarının tek bir hükümetin çatısı altında olduğunu vurgulayan Dibeybe, "Sadece, seçimlerle çözülecek siyasi bir anlaşmazlık var." şeklinde konuştu.

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Başağa, 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş ancak başkentteki silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Libya Başbakanı Dibeybe: 'Uluslararası düzeyde tanınan Ulusal Birlik Hükümeti, iş başında' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya Başbakanı Dibeybe: "Uluslararası düzeyde tanınan Ulusal Birlik Hükümeti, iş başında" - Son Dakika
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