Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Tekrar çıkışa geçmek isteyen Akdeniz temsilcisi rakibine evinde puan kaybetmemek ve siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Süper Lig'in 12'nci haftasında lider Aytemiz Alanyaspor yarın saat 19.00'da evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak. İki ekip lig tarihinde bugüne dek 8 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 7 kez galip gelen taraf oldu. Bir maçta ise iki takım puanları paylaştı. Lig tarihinde rakibine karşı hiç galibiyet alamayan Akdeniz temsilcisi bu hafta oynanacak maçla bir ilki daha başarmak istiyor. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı bugüne dek oynadığı 7 maçta 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 17 gol gördü. Turuncu yeşilli takım rakip filelere en fazla 1 gol atabilirken, kalesinde 4 maçta 2 gol, 2 maçta 4 gol ve 1 maçta da 1 gol gördü. 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta ise iki takım da gol atma başarısı gösteremedi.