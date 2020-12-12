Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor - Son Dakika

Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor

12.12.2020 10:45
Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor, System.String[]

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Tekrar çıkışa geçmek isteyen Akdeniz temsilcisi rakibine evinde puan kaybetmemek ve siyah-beyazlılara karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Süper Lig'in 12'nci haftasında lider Aytemiz Alanyaspor yarın saat 19.00'da evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemliğini Atilla Karaoğlan yapacak. İki ekip lig tarihinde bugüne dek 8 kez karşı karşıya gelirken, Beşiktaş 7 kez galip gelen taraf oldu. Bir maçta ise iki takım puanları paylaştı. Lig tarihinde rakibine karşı hiç galibiyet alamayan Akdeniz temsilcisi bu hafta oynanacak maçla bir ilki daha başarmak istiyor. Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı bugüne dek oynadığı 7 maçta 5 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 17 gol gördü. Turuncu yeşilli takım rakip filelere en fazla 1 gol atabilirken, kalesinde 4 maçta 2 gol, 2 maçta 4 gol ve 1 maçta da 1 gol gördü. 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta ise iki takım da gol atma başarısı gösteremedi.

KARAOĞLAN'IN YÖNETTİĞİ MAÇLARDA BU SEZON HER İKİ TAKIM DA KAZANDIMaçın hakemliğini yapacak Sakarya bölgesi hakemlerinden Atilla Karaoğlan bugüne kadar Alanyaspor'un 4 maçını yönetirken, turuncu yeşilli takım bu maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Karaoğlan, Alanyaspor'un en son bu sezon 4'üncü haftada evinde oynadığı ve 6-0 kazandığı Atakaş Hatayspor maçını yönetti.Atilla Karaoğlan, Beşiktaş'ın ise bugüne dek yalnızca bir maçında düdük çaldı, siyah beyazlı ekip bu maçtan galibiyetle ayrıldı. Karaoğlan kariyerinde ilk kez bu sezon Beşiktaş'ın bir maçında görev aldı ve siyah beyazlı ekip o maçta rakibi Yeni Malatyaspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.ESKİ TAKIMLARINA KARŞI GALİBİYETİ ARAYACAKLARAytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçının bir diğer dikkat çeken tarafı da her iki takımın teknik direktörlerinin eski takımlarına karşı görev yapacak olması. Ayrıca Sergen Yalçın daha önce ekibinde yer alan ve Aytemiz Alanyaspor'un başında görev yaparken de birlikte çalıştığı Çağdaş Atan ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği maçında gördüğü kırmızı kart sonrası cezası 2 maçtan tek maça indirilen Çağdaş Atan, cezasını Göztepe maçında çekti. Her iki takımın teknik direktörü de birbirlerine karşı 3 puan almak için sahanın kenarında olacak.BU HAFTA BİR FUTBOLCU İYİLEŞTİ, BİR FUTBOLCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜAytemiz Alanyaspor Beşiktaş maçı hazırlıklarına perşembe günü yaptığı idmanla başlarken, bugün yapılan son idmanla çalışmalarını tamamlayacak. Çarşamba günü Göztepe ile oynadığı erteleme maçını kaybeden turuncu yeşilli takım, evindeki zorlu maçta 3 puan alarak tekrar çıkışa geçmek istiyor. Alanyaspor'da kaptan Efecan Karaca'nın koronavirüs tedavisi sürerken, kaleci Ufuk Ceylan'ın da geçirdiği ameliyat sonrası iyileşme süreci devam ediyor. Hafta başında yapılan idmanda sakatlanan Ceyhun Gülselam da kadroda olmayacak. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan François Moubandje'nin Beşiktaş maçı kadrosunda yer alması bekleniyor. Göztepe maçında sarı kart görerek kart cezalısı durumuna düşen Salih Uçan bu maçta takımıyla birlikte olamayacak.MUHTEMEL KADROJose Marafona - Juanfran, Georgios Tzavellas, Steven Caulker, François Moubandje, Fatih Aksoy, Manolis Siopis, Mustafa Pektemek, Tasos Bakasetas, Davidson, Kouma BabacarSAKAT: Ufuk Ceylan, Ceyhun GülselamCEZALI: Salih Uçan

Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor
Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor
Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor
Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Karaoğlan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Lider Alanyaspor, Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini almak istiyor - Son Dakika Spor


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