Limak, Davos'ta Mühendis Kızlar Projesini Tanıttı
Ekonomi

Limak, Davos'ta Mühendis Kızlar Projesini Tanıttı

20.01.2026 16:16
Limak Holding, Davos'taki WEF toplantısında kadın STEM yeteneklerini geliştirme stratejilerini paylaştı.

Limak Holding, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) resmi programı kapsamında "Mühendis Kızlar" projesini Davos gündemine taşıdı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, holding, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen WEF Yıllık Toplantıları sırasında "Yarını İnşa Etmek: Yapay Zeka Çağında Kadın STEM Yeteneklerini Besleme, Geliştirme ve Elde Tutma Stratejileri" başlıklı panel gerçekleştirdi.

Panelde, 11 yıldır sürdürülen Türkiye'nin Mühendis Kızları (TMK) ve projenin yurt dışı yapılanması Global Engineer Girls (GEG) girişimi ele alındı. Oturumda, yapay zeka çağında kadın iş gücünün desteklenmesi ve bu dönüşümün küresel bir yatırım getirisine dönüştürülmesi için izlenmesi gereken yol haritası paylaşıldı.

Davos'taki TPC House'ta düzenlenen oturuma, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, NEOM Baş Yatırım Sorumlusu Manar AlMoneef ve ve Schneider Electric Orta Doğu ve Afrika Bölge Başkanı Walid Sheta konuşmacı olarak katıldı. Sivil toplum kuruluşu Catalyst Now işbirliğinde, moderatörlüğünü KPMG Küresel Altyapı ve Ulaştırma Başkanı Lisa Kelvey'in gerçekleştirdiği panelde, yapay zekanın iş gücü üzerindeki etkileri ve dijital uçurumun derinleşmemesi için kadınların süreçlere katılımı değerlendirildi.

Panelde, Manar AlMoneef, geleceğin şehirlerini tasarlarken sermayenin, kadınların sadece çalışan değil, sistem tasarımcısı olarak yer almasını sağlamak için kullanılması gereken yöntemlere değindi. Walid Sheta ise geleneksel mühendislik rollerindeki kadınların yapay zeka dönüşümünde geride kalmaması için uyguladıkları yetkinlik kazandırma çalışmalarını anlattı.

Öte yandan Özdemir, WEF resmi programında yer alan Avrasya (Eurasia) panelinde de özel sektörü temsil etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhurbaşkanı Vahagn Haçaturyan ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in katıldığı panelde, ticaret, enerji ve stratejik bağlantı yollarının kesişim noktasındaki bölgenin rolü ile iş dünyası ve yatırımlar açısından önemi masaya yatırıldı.

"Basit kodlama kamplarının ötesine geçilmeli"

Açıklamada "Yarını İnşa Etmek" panelindeki konuşmasına yer verilen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, özellikle gelişmekte olan ekonomilerdeki kadınların büyük veri, yapay zeka ve yeşil teknoloji alanlarında eğitilmesi ve istihdama kazandırılmasının küresel bir yatırım getirisine dönüşeceğini belirtti.

TMK ve projenin küresel ayağı GEG gibi Limak Vakfı'nın mühendislik alanındaki öncü çalışmalarına değinen Özdemir, "yarını inşa etme vizyonunu" katılımcılarla paylaştı.

Özdemir, "TMK ile edindiğimiz tecrübeyi GEG çatısı altında uluslararası projelere taşıyor, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar arasındaki yetenek yönetimi farklarını çalışıyor ve kadınların küresel ölçekte güçlenmesini sağlıyoruz. Kadınları odağa alan yatırım hayır işi değil, geleceğin ekonomisi için rasyonel sermaye yatırımı." ifadelerini kullandı.

İş dünyasının, özellikle de mühendislik ve inşaat sektörünün yapay zeka okuryazarlığını vakit kaybetmeden yaygınlaştırması gerektiğini aktaran Özdemir, yapay zeka çağında, basit kodlama kamplarının çok daha ötesine geçmek zorunda olduklarını vurguladı.

Özdemir, yapay zekada sadece temel eğitimin yeterli olmadığına değinerek, şunları kaydetti:

"Özellikle inşaat, müteahitlik ve altyapı sektörlerinde gerçek kariyerlere ve katma değere dönüşen kapsamlı bir 'yapay zeka okuryazarlığı' oluşturmalıyız. Yapay zekadaki cinsiyet uçurumu 2030'a kadar kapatılmazsa, inşaat ve altyapı başta olmak üzere pek çok sektörde telafisi imkansız inovasyon riskleriyle karşı karşıya kalınacak. Özel sektör olarak hedefimiz sadece bugünü kurtarmak değil, yapay zekanın etik, kapsayıcı ve adil bir şekilde geliştirilmesini sağlayacak stratejik bir yol haritasını hayata geçirmek olmalı. Kadınlar bu teknolojik dönüşümün sadece kullanıcısı değil, tasarımcısı ve karar vericisi olursa, herkes için daha adil bir gelecek inşa edebiliriz."

Kaynak: AA

