Lindsey Graham ve Epstein Bağlantısı

06.02.2026 18:19
Lindsey Graham'ın Jeffrey Epstein ile ilgili belgelerde geçmesi dikkat çekti.

ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın adının, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarındaki 100'den fazla belgede yer alması dikkati çekti.

ABD Adalet Bakanlığının paylaştığı Epstein ile ilgili soruşturma dosyaları arasında yer alan bir belgede, ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın da konuşmacılar arasında olduğu Senato Yargı Komitesinin, FBI denetimi hakkında düzenlediği duruşmanın dökümü yer alıyor.

Dosyadaki 9 Ekim 2018 tarihli bir başka belgede, Richard Kahn adlı şahsın Epstein'e, Washington Examiner'de yayımlanan "Lindsey Graham, Trump'ın kabinesine katılmaya 'hiç ilgi duymuyor'" başlıklı haberin linkini gönderdiği görülüyor.

Benzer olarak 5 Aralık 2018 tarihli belgede, Epstein'den Jabor Y isimli şahsa gönderilen e-postada, Fox News'da yayımlanan "Lindsey Graham, Muhammed bin Selman'ı sert bir şekilde eleştirerek, ABD'nin ona Cemal Kaşıkçı konusunda göz yumamayacağını söyledi" başlıklı haberin linki bulunuyor.

Ayrıca 3 Ağustos 2020 tarihli, Steve Baer'den Alan Dershowitz'e gönderilen e-postada, "bilgilendirme" kısmına gizli ve açık şekilde çok fazla kişinin eklendiği görülüyor.

Graham'ın da "bilgilendirme" kısmındaki isimler arasında yer aldığı e-postada, şu ifadeler yer alıyor:

"Alan? Epstein ve onun misafirperverliğinden yararlananlar (Clinton, Barak, Wexner, Maxwell, Andrew, Trump, Dersh vb.) için yaptığın (mükemmel) savunma çalışmasının yanı sıra bariz tuzak/şantaj operasyonlarında herhangi bir operasyonel rolün oldu mu? Şimdi, Yaradan'la barışmak için iyi bir zaman olduğunu düşünmüyor musun? Tartışmaktan memnuniyet duyarım. Shalom."

Zuckerberg'in adı Epstein dosyalarında

ABD Adalet Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarında, Meta'nın kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in adı da 300'ü aşkın belgede yer alıyor.

Dosyada yer alan 20 Mayıs 2012 tarihli belgede, Epstein, ismi belirsiz bir kişiden gönderilen "Mark Zuckerberg, Priscilla Chan ile evlendi" başlıklı haberin linki ve "İnanamıyorum, çok üzücü. Onun (Priscilla Chan) yerinde ben olabilirdim. Haha." mesajına, "O (Zuckerberg) eşcinsel." yanıtını veriyor.

Aynı kişiden gönderilen "Emin misin? mesajı üzerine Epstein, "Bencil domuz." ifadesini kullanıyor.

Dosyadaki 5 Ağustos 2015 tarihli başka bir belgede, Epstein'in asistanından Zuckerberg'e, "Merhaba Andrea. Jeffrey Epstein, geçen pazar gecesi Baume Restaurant'ta Reid Hoffman/Peter Thiel'in düzenlediği akşam yemeğine katıldı. Partide Mark, Jeffrey'den kendisine iletişim bilgilerini göndermesini istedi...Lütfen aşağıdaki bilgileri Mark'a iletir misin?" mesajını içeren bir e-posta gönderiliyor.

Aynı tarihte akşam saatlerinde Epstein'in, Zuckerberg'e attığı e-postada, Reid Hoffman ile yediği akşam yemeğinden, fonladığı bilim dallarından, paranın nasıl kullanılacağından, bazı dünya liderlerine çiftliğinde karmaşık finansal sistemde servet yönetimini anlattığından söz ederek, yazışmayı "Thiel, bu hafta sonu çiftliğe gelebilir, siz de gelebilirsiniz. Oldukça sıra dışı ve özel bir yer." ifadesiyle bitirdiği görülüyor.

Kaynak: AA

Jeffrey Epstein, Lindsey Graham, Ekonomi, Güncel, Medya, Son Dakika

