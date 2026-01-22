Lisanslı Depolarda Denetim İhtiyacı - Son Dakika
Lisanslı Depolarda Denetim İhtiyacı

22.01.2026 11:37
CHP'li Aygun, lisanslı depolardaki denetim eksikliğini ve hırsızlık olaylarını gündeme getirdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, lisanslı depolara ilişkin, "Depoda ne kadar ürün var bilen yok. Çiftçi depoya birinci sınıf buğday vermiş, üçüncü sınıf ürün alıyor. Kalite kontrol yok." ifadelerini kullandı.

Aygun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet bürolarında yaşanan hırsızlıkları anımsatarak, benzer olayların lisanslı depolarda da yaşandığını iddia etti.

Lisanslı depolarda denetim boşluğu olduğunu savunan Aygun, "Aralık ayından bu yana depo soygunlarında büyük artış görüldü. Geçen hafta Mardin'de 137 bin ton buğday buhar oldu. TMO'nun çiftçilerden satın alıp özel depolarda tuttuğu tam 137 bin ton buğday buharlaştı." dedi.

Türkiye'de 300'e yakın lisanslı depo bulunduğunu aktaran Aygun, buralardaki denetim yetkisinin Ticaret Bakanlığı'nda olduğunu hatırlattı.

Aygun, lisanslı depoların denetiminin sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Depoda ne kadar ürün var bilen yok. Çiftçi depoya birinci sınıf buğday vermiş, üçüncü sınıf ürün alıyor. Kalite kontrol yok." diye konuştu.

Kaynak: AA

