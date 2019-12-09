Lise öğrencilerinden 'özel öğrenciler' için müzik dinletisi

MUŞ'ta Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, özel eğitim uygulama okulunda konser verdi. Okul bahçesindeki etkinlikte engelli öğrenciler şarkılara eşlik edip, birbirleriyle dans etti.

Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, Muş Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinde mini bir konser vardi. Engelli öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte liseli öğrenciler sevilen türkü ve şarkıları seslendirdi. Açık havadaki konserde liseli ağabeyi ve ablalarına eşlik eden engelli öğrenciler, bazen de birbirlerine sarılarak dans etti.