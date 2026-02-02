Lisede Kavga: Öğrenci Ağır Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lisede Kavga: Öğrenci Ağır Yaralandı

02.02.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Biga'da bir öğrenci kavgada ağır yaralanırken, 15 yaşındaki Y.C.'nin kasten öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edildi.

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada sınıf arkadaşını darbederek ağır yaralayan 15 yaşındaki öğrencinin "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istendi.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçlular Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame, Biga Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül 2025'te 15 yaşındaki mağdur M.D.Y. ve aynı yaştaki Y.C. arasında kavga yaşandığı, mağdurun bilinci kapalı şekilde Biga Devlet Hastanesi'ne 112 Acil Sağlık ekiplerince sevk edildiği anımsatıldı.

Olay günü hazırlanan geçici doktor raporuna göre, M.D.Y.'nin darp sonrası bilinç kaybı yaşadığı, kalbinin durduğunun tespit edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekibince 10 dakika kalp masajı yapıldığı, yüz bölgesinde kesilerin yer aldığı, solunum cihazına bağlı olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu aktarılan iddianamede, kati hekim raporu alınması talimatının verildiği ifade edildi.

İddianamede, Y.C.'nin, aralarında sözlü başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.D.Y.'ye boyun kilidi yaptığı, karnına 6-7 kez yumruk attığı, arbede sırasında mağdurun sınıf tahtası, masa ayağı ve mermere çarpmasına neden olduğu vurgulandı.

Mağdurun hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına neden olmak suretiyle eyleminin niteliği ve yoğunluğu göz önünde bulundurularak, 15 yaşındaki sanığın "çocuğa karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi.

Davanın ilk duruşması bu ay içinde Biga Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Bu arada kavgada ağır yaralanan M.D.Y.'nin tedavisinin Zonguldak'ta bilinci kapalı şekilde devam ettiği öğrenildi.

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu??????? Lisesi 9. sınıf öğrencisi M.D.Y, 25 Eylül 2025'te sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmış ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lisede Kavga: Öğrenci Ağır Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’ye de CHP’ye de kapıları kapattılar 4 partiden ittifak hazırlığı AK Parti'ye de CHP'ye de kapıları kapattılar! 4 partiden ittifak hazırlığı
Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum’da 8 tekne kıyıya vurdu Fırtınada yaprak gibi savruldular: Bodrum'da 8 tekne kıyıya vurdu
Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran’ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti Juventus, En-Nesyri ve Jhon Duran'ın ardından gözünü bu kez Galatasaraylı yıldıza dikti
Faciadan dönüldü İstinat duvarı araçların üzerine çöktü Faciadan dönüldü! İstinat duvarı araçların üzerine çöktü
Medvedev’den Trump’a övgü dolu sözler Medvedev'den Trump'a övgü dolu sözler
İsrail, Lübnan’ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca saldırı düzenledi

14:19
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi
14:14
Yıllar önceki olay yeniden gündemde Messi’ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
Yıllar önceki olay yeniden gündemde! Messi'ye yapılan saygısızlığa bakar mısınız
14:00
MEB’den öğrencileri üzecek takvim Tatiller birleşti
MEB'den öğrencileri üzecek takvim! Tatiller birleşti
13:57
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı
13:35
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı
12:47
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 14:33:36. #7.11#
SON DAKİKA: Lisede Kavga: Öğrenci Ağır Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.