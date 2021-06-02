Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu - Son Dakika

Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu

Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurduANKARA'da, 8 yaşındayken, otomobilin çarpması sonucu felç kalan sokak köpeğini sahiplenen lise öğrencisi Berzan Özkan (18), 2 yıl önce kurduğu barınakta terk edilmiş, engelli ve şiddet gören 130 sokak köpeğini besliyor.

Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu

Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
1 yılda topladığı 10 bin adet taşla koleksiyon yaptı

ANKARA'da, 8 yaşındayken, otomobilin çarpması sonucu felç kalan sokak köpeğini sahiplenen lise öğrencisi Berzan Özkan (18), 2 yıl önce kurduğu barınakta terk edilmiş, engelli ve şiddet gören 130 sokak köpeğini besliyor.

Keçiören ilçesinde yaşayan 11'inci sınıf öğrencisi Berzan Özkan, 8 yaşındayken, otomobilin çarpması sonucu felç olan sokak köpeğini sahiplenip, beslemeye başladı. Özkan, 'Sarıoğlan' ismini verdiği köpeğine mahalle tarafından zehirle zarar verilmesi üzerine engelli, terk edilmiş ve şiddet gören köpeklere sahip çıkmaya karar verdi. Bir süre bu köpekleri mahallesinde besleyen Özkan, daha sonra Keçiören Belediyesi'ne başvurup, barınak kurma amacıyla yer istedi. Özkan, belediyenin Karşıyaka Mahallesi'nde verdiği 20 dönümlük araziye, ailesinin ve hayvanseverlerin desteğiyle barınak kurdu. Özkan, yardıma muhtaç köpekleri burada toplarken, ağabeyi Uğur Özkan (25) ve ablası Esma Şimşek (42) ile bakımını yapıyor.

DERNEK KURDU

Liseli Berzan Özkan, 18 yaşını doldurduktan sonra da Kurtarılmış Patiler Derneği'ni kurdu. Gününün neredeyse yarısını can dostları geçiren Özkan, barınakta 160 köpeği besleyip, bakımını yapıyor. Özkan, Ankara'nın çeşitli bölgelerinde de 300'e yakın sokak köpeğine bakıyor.

'KENDİMİ ONLARIN YERİNE KOYDUM'

Berzan Özkan, barınakta köpeklerin çoğunun daha önce insanlar tarafından zehirlendiğini veya engelli olduğunu belirterek, "Buradaki köpeklerin hepsi yardımı muhtaç, sokakta kendi başlarını çaresine bakamayan canlılar ve o yüzden de buradalar. Ağabeyim ve ablamla bu canlara sevgimizi gösterip, temel ihtiyaçlarını karşılayarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu hayvanların daha güzel ve daha kaliteli bir hayat yaşaması için hem barınakta hem de sokakta elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

Küçük yaşlardan beri köpeklerle ilgilendiğini anlatan Özkan, "İnsanlar bu hayvanları sokakta bir kap yemeğe değer görmüyor; ama ben kendimi onların yerine koydum, onların yapamadığını ben yapmak istedim ve bu barınağı kurdum. Kendimi bildim bileli hayvanların içindeyim, onlarla mutluyum. Başka bir aktivitem ya da başka bir hayatım yok, sadece onlara bağlıyım. Günlük 17-18 saatimi sokak canlılarıyla geçiriyorum. Sabahları uyanır uyanmaz kendimi barınağa atıyorum, buradaki köpeklerin temel ihtiyaçlarını karşılıyorum. Daha sonra sokağa çıkıp, direklerin dibine ve çöp kenarlarına olabildiğince fazla mama kabı ve su kabı bırakmaya çalışıyorum. Onlara destek olalım" diye konuştu.

Keçiören Belediyesi, Engelli, Ankara, Lise, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:55 İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı 12:45 Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı 12:28 Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı 12:19 Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor 12:13 Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı 12:09 İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi 11:58 Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler 11:57 Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi 11:53 Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı 11:43 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı 11:42 İran'ın en büyük savaş gemisi battı 11:23 Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor 11:12 Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu 11:11 Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak 11:07 Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor
İstanbul'dan fotoğraf paylaşan Edin Dzeko, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarında heyecan yarattı
12:55
Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı
12:45
Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı
12:28
Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor
12:19
Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı
12:13
İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi
12:09
Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler
11:58
Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi
11:57
Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı
11:53
3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı
11:43
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 13:01:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Liseli Berzan, sokak köpeklerine yuva kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]