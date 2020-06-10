Liverpool'dan Trabzonspor'a Adam Lallana müjdesi

Sezon başında herkesi ters köşe yapıp Daniel Sturridge'yi kadrosuna katan Trabzonspor için Adam Lallana iddiası gelmişti. Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan 32 yaşındaki oyuncunun Bordo-Mavili ekibin de radarında olduğu ileri sürülmüştü.









ADAM LALLANA TRABZONSPOR'A MI GELİYOR?



İngiliz ekibi Liverpool, 32 yaşındaki futbolcusu Adam Lallana'nın sözleşmesini temmuz ayı sonuna kadar uzattığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lallana'nın sezon sonundan sonra takımdan ayrılacağı ifade edildi.



2014 yılından beri Liverpool forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, 178 resmi müsabakaya çıktı ve 22 gol, 22 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı. (Sabah)



