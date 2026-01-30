Lokantalarda Ek Ücretler Yasaklandı - Son Dakika
Ekonomi

Lokantalarda Ek Ücretler Yasaklandı

30.01.2026 10:46
Ticaret Bakanlığı, lokanta ve restoranların müşterilerden ek ücret talep etmesini yasakladı.

Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle lokanta, kafe, restoran ve pastanelerin müşterilerden artık tarife, servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlar altında ilave ödeme talep edemeyeceğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek. Bakanlıktan yapılan açıklamada, kuruluşlar ile tüketiciler arasında muhtemel ihtilafları önlemek ve tüketici mağduriyetini engellemek amacıyla yürütülen mevzuat değişikliği çalışmasının ilgili kuruluşların görüşleri dikkate alınarak hazırlandığı ifade edildi. Açıklamada, önceki düzenlemede Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne göre işletmelerin tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlar dışında servis ücreti gibi herhangi bir ad altında başka bir ücreti menü ve fiyat listesinde açıkça yer vermek kaydıyla tüketicilerden talep edebildiği hatırlatıldı.

"Kuver ücreti veya benzeri adlar altında ilave ödeme talep edemeyecek"

Ticaret Bakanlığı tarafından Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapılan son değişikliğe göre işletmelerin tüketicilerden zorunlu olarak servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlar altında ilave ödeme talep edemeyeceği ifade edilen açıklamada, "Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca işletmeler tüketicilerden zorunlu olarak servis ücreti, masa ücreti, kuver ücreti veya benzeri adlar altında ilave ödeme talep edemeyeceklerdir. Tüketiciler, sipariş verdikleri yiyecek ve içeceklerin bedeli dışında yalnızca bahşiş gibi gönüllülük esasına dayalı olarak ve kendi istekleriyle ilave ödeme yapabilecekler; tüketicilerden zorunlu bir servis ücreti, masa ücreti talep edilmeyecektir. Ayrıca tüketiciler tarafından talep edilmeksizin sipariş öncesinde servis edilen ve aperatif yiyecek ve içecek olarak sunulan kuver ürünlerinin bedeli de tüketicilerden istenmeyecektir. Bu düzenleme ile işletmeler tarafından tüketicilere sunulan hizmetlerde daha rekabetçi bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır" denildi.

Yönetmelikte yapılan değişiklik çerçevesinde restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunan işletmeler, ürünlere ait tarife ve fiyat listelerinde veya menülerinde servis ücreti, kuver ücreti ya da herhangi bir ad altında ek ücret alınacağına ilişkin ifadelere yer veremeyecek. Bu sayede tüketiciler yalnızca tükettikleri yiyecek ve içeceklerin bedelini ödeyecek.

Açıklamada, tarife ve fiyat listelerinde veya menülerde yalnızca ürünlere ait fiyatlara yer verilmesi zorunluluğu sayesinde tüketicilerin işletmeler arasında fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf şekilde yapabileceği, bu yolla tüketicilerin tercih süreçlerinde yanıltılmasının önüne geçileceği dile getirildi. - ANKARA

Son Dakika Ekonomi Lokantalarda Ek Ücretler Yasaklandı - Son Dakika

