Lokumcular 2025 Fotoğraf Yarışmasına Katıldı

09.01.2026 16:22
Afyonkarahisar'da lokumcular, 2025 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak fotoğraflarını seçti.

Afyonkarahisar'da lokumcu esnafı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Lokumcular, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Esnaf Ahmet Önder, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın "Gazze Şeridi'nde gıda krizi giderek derinleşiyor" başlıklı fotoğrafını seçti. Önder, "Portre" kategorisinde Dilara İrem Sancar'ın "Sudan çerçeve" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber"de Burak Akbulut'un "Alaz atlı" fotoğrafını oylayan Önder, "Spor"da Arife Karakum'un "Hava topu", "Doğal Yaşam ve Çevre" de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı karesini seçti.

Esnaf Şükrü Pancar da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber"de Mustafa Hatipcoğlu'nun "Göklerin fatihi " başlıklı fotoğrafını oylayan Pancar, "Spor" kategorisinde Harun Özalp'in "Sıralama", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in Göklerde bir kale", "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" başlıklı karesini seçti.

Lokum ustası Yunus Eğsen de Saniye Başkan da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in saldırısı ve ambargosu altındaki Gazze Şeridi'ne havadan paraşütle insani yardım malzemesi indirildi", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafını tercih eden Eğsen, "Spor"da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" başlıklı karesini seçti.

Lokum ustası Alperen Emet ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Y. M. Al-yaqoubi'nin "Beslenme sorunu yaşayan Gazzeli kız çocuğunun sağlık durumu kötüleşiyor", "Portre"de Hasan Belal'in "Mehmet Ağa" başlıklı fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafını tercih eden Emet, "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale", "Günlük Hayat"ta İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş dansı" başlıklı karesini seçti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi, saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Güncel, Son Dakika

