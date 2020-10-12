Los Angeles Lakers, NBA'deki 17. şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika

Los Angeles Lakers, NBA'deki 17. şampiyonluğuna ulaştı

12.10.2020 10:11
Los Angeles Lakers, NBA'deki 17. şampiyonluğuna ulaştı, System.String[]

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Miami Heat'i 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazanarak 10 yıl aranın ardından NBA tarihindeki 17. şampiyonluğunu elde etti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Miami Heat'i 106-93 mağlup eden Los Angeles Lakers, seriyi 4-2 kazanarak 10 yıl aranın ardından NBA tarihindeki 17. şampiyonluğunu elde etti.

Orlando kentindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Los Angeles Lakers, ilk çeyreğini 28-20 önde kapattığı mücadelenin ikinci periyodunda farkı açarak devre arasına 64-36 önde girdi.

İkinci yarının ilk çeyreğini 87-58 üstün tamamlayarak aradaki farkı koruyan Lakers, karşılaşmayı 106-93 kazanarak tarihindeki 17. NBA şampiyonluğunu ilan etti.

James tarihe geçti

Karşılaşmayı 28 sayı, 14 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak tamamlayan all-star LeBron James, final serisinin en iyi oyuncu ödülünü (MVP) 4. kez kazandı.

Kariyerindeki 260. play-off maçına çıkarak bu alanda rekor kıran James, MVP ödülünü ise efsane oyuncu Michael Jordan'ın (6) ardından en çok kazanan oyuncu konumuna geldi. 35 yaşındaki James, NBA tarihinde üç farklı takımla (Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers ve Miami Heat) şampiyonluğa ulaşarak final serisinin en değerli oyuncusu seçilen ilk oyuncu da oldu.

10 yıl aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaşan Lakers'ta Anthony Davis 19 sayı ve 15 ribaunt ile "double-double" yaparken, Rajon Rondo 19, Kentavious Caldwell-Pope ise 17 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Miami Heat'te ise Bam Adebayo 25 sayı ve 10 ribaunt, Jimmy Butler 12 sayı, 8 asist ve 7 ribauntluk performans sergiledi.

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Lakers, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Los Angeles Lakers, NBA'deki 17. şampiyonluğuna ulaştı - Son Dakika Spor

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