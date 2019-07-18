Son Dakika Haberleri: Lösemi hastası çocuğun kalecilik hayali gerçek oldu
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Lösemi hastası çocuğun kalecilik hayali gerçek oldu

1 saat önce

Lösemi hastası olan 8 yaşındaki Bheem Goyal, kalecilik hayallerini Seattle Sounders formasıyla gerçekleştirdi.

Lösemi hastası çocuğun kalecilik hayali gerçek oldu, System.String[]
Lösemi hastası olan 8 yaşındaki Bheem Goyal, kalecilik hayallerini Seattle Sounders formasıyla gerçekleştirdi. 8 yaşındaki lösemi hastası Bheem Goyal'in hayali gerçek oldu. Goyal, MLS ekibi Seattle Sounders'ın Borussia Dortmund ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında ilk 11'de kaleci olarak başladı. Maçın ilk 30 saniyesinde kalede görev yapan Goyal daha sonra alkışlarla kenara gelirken taraftarlardan büyük destek gördü. 8 yaşındaki Goyal, bu maçla beraber hayallerini gerçekleştirmiş oldu.
(İHA)
Borussia Dortmund, Seattle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:25 Kaynak: İHA
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