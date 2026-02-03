Lösemili Çocuklar İçin Anma Konseri - Son Dakika
Kültür Sanat

Lösemili Çocuklar İçin Anma Konseri

Lösemili Çocuklar İçin Anma Konseri
03.02.2026 11:33
Tayfun Avcıoğlu anısına düzenlenen konser, lösemili çocuklar için destek sağladı.

Lösemili çocuklar yararına düzenlenecek konserin provaları için geldiği Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Devlet Konservatuvarında, 14 Ocak'ta öğrencilerini dinleyip tavsiyeler verirken rahatsızlanarak hayatını kaybeden korno sanatçısı ve akademisyen Tayfun Avcıoğlu'nun yarım kalan hayali gerçekleştirildi.

Lösemili çocuklar yararına düzenlenmesi planlanan konserde sahne alması beklenen korno sanatçısı Tayfun Avcıoğlu'nun vefatının ardından, anısına BUÜ Devlet Konservatuvarı Jandarma Uzman Onbaşı Cengiz Poyraz Uygulama Salonu'nda gerçekleştirilen konser boyunca Avcıoğlu'nu temsilen bir korno (salyangoz kabuğu gibi kıvrımlı, bakır borudan yapılan, üflemeli bir çalgı) sahnede yer aldı.

Duygusal anların yaşandığı konserin geliri lösemili çocukların tedavisi için kullanılacak.

Bilkent Senfoni Orkestrası Korno Grup Şefi ve akademisyen Mustafa Kaplan, AA muhabirine, konserde aslında Avcıoğlu'nun sahne almasının planlandığını anlattı.

Erken bir kayıpla derin üzüntü içinde olduklarını dile getiren Kaplan, "Benim için çok zor bir konser. Yani bir meslektaşımın kaybına, onun istediği bir konserde, onun yerine çalmak çok gururlu bir şey ama çok üzücü bir şey benim için. Bu konser lösemili çocuklar yararına olacak bir konser. Çok güzel düşünülmüş konser. Güzel bir düşünülmüş bir proje." ifadelerini kullandı.

"Onunla yapacakken onun anısına yapmak, biraz zor"

Keman sanatçısı ve akademisyen Prof. Dr. Aslı Özsoy da 4 Şubat'ta Ankara Bilkent Konser Salonu'nda aynı konserin tekrarının gerçekleştirileceğini belirterek, "Onunla yapacakken onun anısına yapmak, biraz zor bir konser. Bu konseri o da lösemili çocuklar yararına organize ettiğimiz zaman çok mutlu olmuştu. Büyük bir kayıp camiamız için. Tekrar tüm sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

Piyano sanatçısı ve akademisyen Doç. Dr. Emre Elivar ise bu konserin onlar için zor olduğunu söyledi.

Konserin en başından beri çok anlamlı olduğunu ifade eden Elivar, şunları kaydetti:

"Maalesef ki Tayfun'un vefatı üzerinden çok başka bir anlam kazanmak durumunda kaldı. Çarşamba günü de Bilkent'te bu anma konserinin tekrar yapılacak. Sevenlerine sabırlar dilemekten başka bir şey elden gelmiyor aslında. Üzüntü, yarattığı şok hala öyle veya böyle geçerli. Ruhu şad olsun. Bugünkü müzik de inşallah yine güzel bir şekilde kendisine gider, güzel ruhuna dokunur."

"Umarım ufacık da olsa bir faydamız olur herkese"

Tayfun Avcıoğlu'nun eşi Hande Avcıoğlu da üzüntüsünün tarif edilemeyeceğini ancak lösemili çocuklar için burada olmanın biraz da olsa yüreğini rahatlattığını anlattı.

Eşinin bu konserde sahne almak için heyecanlandığını dile getiren Avcıoğlu, "Bunu bana defalarca ifade etmişti. Böyle bir amaç için sahnede olacağı için çok mutlu ve heyecanlıydı. Bugün burada değil ama değerli sanatçı arkadaşlarımız onun anısına ve böyle güzel bir amaç için bu sahnede müziklerini paylaştılar. Ben müziğin iyileştirici gücüne çok inanıyorum. Umarım ufacık da olsa bir faydamız olur herkese." şeklinde konuştu.

Konserde, J. Lee Graham'ın Re Majör Kornolu Trio'su, Johannes Brahms'ın No. 3 Piyanolu Keman Sonatı ve Johannes Brahms'ın Op. 40 Kornolu Trio'su seslendirildi.

Avcıoğlu'nu temsilen bir korno konser boyunca sahnede yer aldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kültür, Müzik, Sanat

Son Dakika Kültür Sanat Lösemili Çocuklar İçin Anma Konseri - Son Dakika

