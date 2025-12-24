Lösemili Çocuklar İçin Yılbaşı Kermesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Lösemili Çocuklar İçin Yılbaşı Kermesi

24.12.2025 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LÖSAM yararına Altın Kızlar grubu, yılbaşı kermesi düzenleyerek lösemili çocuklara destek oluyor.

SAMSUN Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) yararına kendilerine 'Altın Kız' grubu olarak adlandıran gönüllü kadınlar, yılbaşı kermesi düzenledi. 21'inci kez düzenlenen kermes geliri tamamen lösemili çocukların tedavilerinde kullanılacak.

Atakum ilçesi Türk-İş mevkiinde bulunan alışveriş merkezinde gerçekleştirilen kermese kendilerine 'Altın Kız' grubu diyen öğretmen, doktor, avukat ve iş insanlarından oluşan gönüllü kadınlar 1 yıl boyunca kendi hazırladıkları reçel, noel bebeği, hırka, patik, kapı süsleri ve hediyelik eşya gibi birçok ürünü satışa sundu. Kermes 24-28 Aralık tarihleri arasında bir alışveriş merkezinin en üst katında açık olacak.

LÖSAM'ın 'Altın Kız'larıyla birlikte 1 yıl boyunca hazırladıkları ürünleri lösemili çocuklar için satışa sunduklarını belirten LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz, "Biz 1 yıl boyunca LÖSAM'ın altın kızlarıyla atölyemizde çalışmalar yapıyoruz. Makarnasından reçeline kadar, kapı süslerinden dantellere kadar her şeyi 50 kişilik altın kızlarımızla beraber hazırlıyoruz. Onları da alışveriş merkezinde satışa sunuyoruz. Samsun'un insanları da bunları bizden alsın istiyoruz. Buradan gelen geliri de lösemili çocuklarımızla paylaşıyoruz. Samsun halkına da duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. 28 Aralık akşamına kadar biz buradayız. Çıkın çıkın gelin, bu çocuklara beraber ilaç olalım. Çocuklarımız sevgimizle büyüsünler. Umutlarını kırmayalım. Biz varsak o çocuklar da var. Yılbaşı hediyelerinizde bizden olsun. Hem gittiğiniz yerlerde anlamlı bir hediye olur hem de lösemili çocuklara katkınız olur" dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun

Kaynak: DHA

Etkinlik, Yılbaşı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lösemili Çocuklar İçin Yılbaşı Kermesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:34:08. #7.12#
SON DAKİKA: Lösemili Çocuklar İçin Yılbaşı Kermesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.