Lösemili Çocuklar İçin Yılbaşı Kermesi

SAMSUN Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM) yararına kendilerine 'Altın Kız' grubu olarak adlandıran gönüllü kadınlar, yılbaşı kermesi düzenledi. 21'inci kez düzenlenen kermes geliri tamamen lösemili çocukların tedavilerinde kullanılacak.

Atakum ilçesi Türk-İş mevkiinde bulunan alışveriş merkezinde gerçekleştirilen kermese kendilerine 'Altın Kız' grubu diyen öğretmen, doktor, avukat ve iş insanlarından oluşan gönüllü kadınlar 1 yıl boyunca kendi hazırladıkları reçel, noel bebeği, hırka, patik, kapı süsleri ve hediyelik eşya gibi birçok ürünü satışa sundu. Kermes 24-28 Aralık tarihleri arasında bir alışveriş merkezinin en üst katında açık olacak.

LÖSAM'ın 'Altın Kız'larıyla birlikte 1 yıl boyunca hazırladıkları ürünleri lösemili çocuklar için satışa sunduklarını belirten LÖSAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal İşler Başkanı Sema Danışmaz, "Biz 1 yıl boyunca LÖSAM'ın altın kızlarıyla atölyemizde çalışmalar yapıyoruz. Makarnasından reçeline kadar, kapı süslerinden dantellere kadar her şeyi 50 kişilik altın kızlarımızla beraber hazırlıyoruz. Onları da alışveriş merkezinde satışa sunuyoruz. Samsun'un insanları da bunları bizden alsın istiyoruz. Buradan gelen geliri de lösemili çocuklarımızla paylaşıyoruz. Samsun halkına da duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. 28 Aralık akşamına kadar biz buradayız. Çıkın çıkın gelin, bu çocuklara beraber ilaç olalım. Çocuklarımız sevgimizle büyüsünler. Umutlarını kırmayalım. Biz varsak o çocuklar da var. Yılbaşı hediyelerinizde bizden olsun. Hem gittiğiniz yerlerde anlamlı bir hediye olur hem de lösemili çocuklara katkınız olur" dedi.

Haber – Kamera: Gökhan İÇKİLLİ/ Samsun