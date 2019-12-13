Lübnan askerinden yol ortasındaki eylemciye orantısız güç - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Lübnan askerinden yol ortasındaki eylemciye orantısız güç - Son Dakika

Lübnan askerinden yol ortasındaki eylemciye orantısız güç

6 saat önce

Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan eylemler devam ederken, askerler yolda gösteri düzenleyerek trafiği engelleyen 7 kişiyi orantısız güç kullanarak gözaltına aldı.

Lübnan askerinden yol ortasındaki eylemciye orantısız güç, System.String[]

Lübnan'da 17 Ekim'de başlayan eylemler devam ederken, askerler yolda gösteri düzenleyerek trafiği engelleyen 7 kişiyi orantısız güç kullanarak gözaltına aldı.


Lübnan'da iletişim ağlarına yönelik vergilerin arttırılması ile 17 Ekim'de ülke çapında eylemler patlak vermişti. Kısa süre içinde yolsuzluk karşıtı eylemlere dönüşen gösteriler devam ederken Lübnan askeri, eylemcilere orantısız güç kullandı. Jal Eldib bölgesinde yol ortasında protesto gösterisi düzenlemek isteyen 7 kişi trafiği engelleyince askerin sert müdahalesine maruz kaldı. Orantısız güç kullanarak yol ortasında darp ettiği 7 göstericiyi gözaltına alan asker, 7 kişiyi Sarba kasabasında bulunan kışlaya götürdü. - BEYRUT

Lübnan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:37 Kaynak: İHA
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