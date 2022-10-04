Lübnan'da paralarını çekemeyen mudiler, 3 bankayı bastı - Son Dakika
Üye Girişi

Lübnan'da paralarını çekemeyen mudiler, 3 bankayı bastı

04.10.2022 13:24
Lübnan'da paralarını çekemeyen mudiler, 3 bankayı bastı

Lübnan'da parasını çekemeyen mudilerin, bugün 3 ayrı banka şubesine baskın düzenlediği belirtildi.

Lübnan'da parasını çekemeyen mudilerin, bugün 3 ayrı banka şubesine baskın düzenlediği belirtildi.

Mudilerin haklarını savunan "Mudilerin Sesi" Derneği'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Emekli asker olan Ali es-Sahili'nin Bekaa bölgesinde bir banka şubesine baskın düzenlediği ve parasını çekmek için bazı memurları rehin aldığı aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Sahili'yi gözaltına aldığı kaydedildi.

Lübnan Elektrik Şirketi çalışanlarının da Trablus'taki bir banka şubesine, Sur kentinde de yine bir mudinin şube baskınında bulunduğu aktarıldı. Bu kentlerdeki baskınlarla ilgili detay verilmedi.

Ülkede dün de 3 yıldır devlet tarafından mevduatları dondurulan 4 kişi, bir bankaya baskın düzenleyerek hesaplarından 11 bin dolar çekmişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.

YORUMLAR
500
Ürdün Kralı ile Umman Sultanı, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü Ürdün Kralı ile Umman Sultanı, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü Milli Savunma Bakanı Akar'a Azerbaycan'dan madalya Milli Savunma Bakanı Akar'a Azerbaycan'dan madalya S&P'den İngiltere ekonomisi için teknik resesyon beklentisi S&P'den İngiltere ekonomisi için teknik resesyon beklentisi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Lübnan, Banka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da paralarını çekemeyen mudiler, 3 bankayı bastı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:13 Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal
19:01 Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti!
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
18:25 Fenerbahçe kadrosunda sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek
17:57 İzmir'de 80 yaşındaki kadın, 85 yaşındaki kocasını öldürdü, adli kontrol şartıyla serbest kaldı
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
17:55 Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
17:44 Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu
17:17 Galatasaray, Victor Nelsson'un sözleşmesinde iyileştirme yaptı
16:44 Tekirdağ'da arkadaşının yaptığı şaka canına mal oldu! O anlar saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 19:24:17. #1.12#
SON DAKİKA: Lübnan'da paralarını çekemeyen mudiler, 3 bankayı bastı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement