Lübnan'da paralarını çekemeyen mudiler, 3 bankayı bastı

Lübnan'da parasını çekemeyen mudilerin, bugün 3 ayrı banka şubesine baskın düzenlediği belirtildi.

Mudilerin haklarını savunan "Mudilerin Sesi" Derneği'nden konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.

Emekli asker olan Ali es-Sahili'nin Bekaa bölgesinde bir banka şubesine baskın düzenlediği ve parasını çekmek için bazı memurları rehin aldığı aktarılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Sahili'yi gözaltına aldığı kaydedildi.

Lübnan Elektrik Şirketi çalışanlarının da Trablus'taki bir banka şubesine, Sur kentinde de yine bir mudinin şube baskınında bulunduğu aktarıldı. Bu kentlerdeki baskınlarla ilgili detay verilmedi.

Ülkede dün de 3 yıldır devlet tarafından mevduatları dondurulan 4 kişi, bir bankaya baskın düzenleyerek hesaplarından 11 bin dolar çekmişti.

Lübnan'daki ekonomik kriz ve mudilerin banka baskınları

Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini açıklamıştı.

Ülke, bu gelişmeler nedeniyle zaman zaman çeşitli olaylara sahne olurken başkent Beyrut'ta 11 Ağustos'ta bir kişi, parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün rehin almış, daha sonra teslim olmuştu.

Beyrut'ta 14 Eylül'de de bir kadın, parasını çekmek için bankayı basmış ve hesabındaki 13 bin dolarlık meblağı aldıktan sonra şubeden ayrılmıştı.

Bu olayın ardından 16 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde en az 7 banka baskını daha gerçekleşmişti.