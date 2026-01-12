Lübnan'da Silah Kontrolü Süreci Başlıyor - Son Dakika
Lübnan'da Silah Kontrolü Süreci Başlıyor

12.01.2026 16:21
Başbakan Selam, Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması sürecini hayata geçirecek.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, silahların devletin tekelinde toplanmasına yönelik sürecin ikinci aşamasını kararlılıkla hayata geçireceklerini söyledi.

Başbakan Selam, başkent Beyrut'ta Suudi Arabistan, Fransa, Katar, Mısır ve ABD'nin yer aldığı Lübnan Beşli Grubu'nun büyükelçileriyle bir araya geldi.

Büyükelçilere ziyaretleri ve hükümetin reform çabalarına verdikleri sürekli destek için teşekkür eden Selam, özellikle Lübnan Meclisine sunulan "Mali Düzenleme ve Mevduat Geri Kazanım Yasası"na yönelik olumlu değerlendirmelerden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Selam, Lübnan ordusunun Litani Nehri'nin güneyinde yürüttüğü silah kontrol planının ilk aşamasının tamamlanmasında Beşli Grubun desteğini takdir ettiklerini aktardı.

Hükümetin silah kontrol planının ikinci ve sonraki aşamalarını hayata geçirme konusundaki kararlılığını vurgulayan Selam, devletin bu süreci tamamlama taahhüdünü yineledi.

Mısır'ın Beyrut Büyükelçisi Alaa Musa ise gazetecilere yaptığı açıklamada, görüşmede başta ekonomik reformlar ve hükümetin Meclise sunduğu "Mali Düzenleme Yasası" olmak üzere çeşitli konuların ele alındığını söyledi.

Musa, Beşli Grubun Başbakan Selam'a olan güvenini dile getirerek, Mali Düzenleme Yasası'nın uluslararası kurumların ve ekonomik ortakların güvenini yeniden kazanmak için doğru yönde atılmış bir adım olduğunu ifade etti.

Toplantıda, Litani Nehri'nin güneyindeki silah kontrol operasyonunun ilk aşamasının tamamlanması ve hükümetin gelecek ayın başında ikinci aşamaya başlama niyetinin de görüşüldüğünü aktaran Musa, Beşli Grubun bu süreçte Lübnan devletine ve özellikle orduya desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Suudi Arabistan, Fransa, Katar, Mısır ve ABD'nin yer aldığı "Lübnan Beşli Grubu", Lübnan'daki siyasi ve ekonomik krizlerin aşılmasına katkı sunmayı amaçlayan diplomatik bir girişim olarak biliniyor.

"Kamu Mali Boşluğunu Giderme Yasası" olarak da anılan "Mali Düzenleme ve Mevduat Geri Kazanım Yasası", Lübnan'ın borç yükünü yeniden yapılandırmayı amaçlıyor.

Lübnan'da, 2019'da finans sektörünün benzeri görülmemiş çöküşünün ardından devlet, merkez bankası, ticari bankalar ve mevduat sahipleri arasında kayıpların paylaşılmasına yönelik bir mekanizma öngörüyor.

Silahların devletin tekelinde toplanması

Lübnan Bakanlar Kurulu, 5 Ağustos 2025'te Hizbullah'ın silahları dahil ülkedeki tüm silahların devletin tekelinde toplanması kararını kabul etmiş ve orduya 2025 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere bir plan hazırlama görevi vermişti.

Hükümet, eylül ayında da ordunun hazırladığı 5 aşamalı planı memnuniyetle karşıladığını açıklamıştı.

Planın ilk aşaması, Litani Nehri'nin güneyindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasını öngörüyordu.

Buna karşın Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ise, İsrail Lübnan topraklarından tamamen çekilmedikçe, saldırılarını durdurmadıkça, esirleri serbest bırakmadıkça ve yeniden imara başlanmadıkça Hizbullah'ın silahlarını teslim etmeyeceğini defalarca vurgulamıştı.

Kaynak: AA

