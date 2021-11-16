Lübnan Turizm Bakanı Nassar, Türkiye ile turizm hacmini artırmak için çalıştıklarını söyledi - Son Dakika

Lübnan Turizm Bakanı Velid Nassar, ülkesinin Türkiye ile karşılıklı turizm hacmini artırmak için çalıştığını belirtti.

Lübnan Turizm Bakanlığı Enformasyon Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Nassar, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib'in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu adına verdiği yemeğe katıldı.

Turizm Bakanı Nassar, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile karşılıklı turizm hacmini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Türk turistlerin Lübnan'ı, Lübnanlı turistlerin de Türkiye'yi ziyaret etmelerini teşvik etmek için bir turizm anlaşmasının imzalanması gerektiğini vurgulayan Nassar, iki ülke Turizm Bakanlarının karşılıklı ziyaretleri için yakında bir tarih belirleneceğini dile getirdi.

Çavuşoğlu, önceki gün geldiği Beyrut'ta ilk olarak Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam ile dün de Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib ile görüşmüştü.