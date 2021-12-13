Lübnan, Ürdün elektriği ve Mısır gazı için Dünya Bankasının desteğini bekliyor - Son Dakika

Lübnan Enerji ve Su Bakanı Bakanı Velid Feyyad, elektrik krizine çözüm amacıyla Ürdün ve Mısır'la anlaştıkları, ülkesine yıllık maliyeti yaklaşık 400 milyon doları bulacak proje için Dünya Bankasının finansal destek kararını onaylamasını beklediklerini söyledi.

Bakan Feyyad, Suriye rejimi üzerinden Ürdün'den elektrik ve Mısır'a ait "Arap Doğal Gaz Boru Hattı"ndan gaz ithali projesine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ülkedeki ekonomik kriz nedeniyle bu yıl ciddi elektrik sıkıntısı yaşadıklarını ve sorunun çözümü için Ürdün ve Mısır ile eylülde yoğun görüşmeler başlattıklarını hatırlatan Feyyad, Suriye, Ürdün ve Mısır ile 4'lü anlaşmaya vardıkları projeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Feyyad, "Projenin hayata geçirilmesi ve gerekli adımların atılması Dünya Bankasının finansal destek kararını onaylamasına bakıyor. Finans koşullarının kabul edilmesi için aralık ve ocakta toplantılar olacak. Eğer bu adımlar atılırsa gaz ve elektriği devreye sokabiliriz demektir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'deki Esed rejimine uyguladığı yaptırımları kapsayan Sezar Yasası'ndan Ürdün ve Mısır'ın muaf tutulması için daha önce ABD'nin yeşil ışık yaktığını kaydeden Feyyad, "Mısır, gaz anlaşmasının Sezar Yasalarına aykırı olmadığı güvencesi üzerinde çalışıyor. (Mısır-Ürdün) Onlar da bu konuda ilerleme sağladı. Ürdün ve Mısır (muafiyet) onay mektubu aldı." dedi.

Doğal gaz ithalatında gelinen aşamaya değinen Feyyad, "Şu anda iki ülke teknik meseleleri görüşüyor. Daha sonra imzalar atılacak. Bunların yanında zorluk değil de bazı teknik eksiklikler var. Bu teknik eksikler de hallediliyor. Suriye'deki savaş nedeniyle boru hattının Ürdün-Suriye bağlantı kısmında ciddi tahribatlar olmuş. Şu anda bunlar tamir ediliyor." bilgisini verdi.

Esed rejiminin Enerji Bakanı Gassan ez-Zamil ile kısa süre önce görüştüğünü aktaran Feyyad, "Boru hattının tamiratının bu yılın sonuna kadar biteceğine söylediler." dedi.

"Arap Doğal Gaz Boru Hattı'nın güzergahında İsrail var mı?" sorusuna Lübnanlı Bakan, "Hayır. Sanırım Akabe'den geçiyor." yanıtını verdi.

Projeyle elektrik hizmeti günlük 6 saat artacak

Gaz ve elektrik hattının faaliyete geçmesi halinde ülkedeki elektrik kesintilerinde nispeten iyileşme olacağını söyleyen Feyyad, şunları kaydetti:

"Lübnan'a Suriye üzerinden gelecek gaz günlük 1 milyon 700 bin metreküp civarında olacak. Bu gaz da günlük 450 megavat elektrik üreten tesislere aktarılacak. Bunun sonucunda günlük maksimum 4 saat devlet elektriği daha hizmete girecektir. Ürdün'den gelecek elektrik ise maksimum 2 saat olacak. Gaz ve elektrik için yıllık ödeyeceğimiz tutar da 400 milyon dolar olacaktır."

Lübnan'da şu anda günde 19 saati bulan elektrik kesintileri yaşanıyor. Lübnanlılar elektrik ihtiyacının büyük kısmını özel jeneratörlerle karşılıyor.

Mısır gazının ihracı önündeki engeller

Bu arada Lübnan'daki Amerikan Beyrut Üniversitesi bünyesindeki Issam Fares Kamu Politikası Enstitüsünün 11 Aralık'ta yayımladığı enerji raporunda, Mısır'ın Lübnan'a kısa süre içinde gaz ihraç etmesinin önünde birtakım engeller olduğu ifade edildi.

Raporda söz konusu engellere ilişkin Mısır'da ihracat için yeterli hacimde gazın sürekli temin edilememesi, ödemelerde aksamaların yaşanması, Suriye ve Ürdün'ün talep edeceği geçiş ücreti ve en önemlisi Suriye'deki güvenlik durumuna işaret edildi.

Raporda, 2009'da 1 milyar 200 milyon dolara mal olan toplam 1200 kilometre uzunluğundaki boru hattının 90 kilometrelik üçüncü kısmının Suriye'den geçtiği belirtiliyor.

Arap Doğal Gaz Boru Hattı'ndan Lübnan'a gaz ithalat testi 2009'da başladı ve aynı yıl kısa süreliğine Trablusşam'daki Deyr Ammar Elektrik Santraline gaz verildi.

Açık raporlara göre 2010'da Mısır'ın Sina Yarımadası'ndaki güvenlik olayları, ardından ülkedeki Arap Baharı gösterileriyle meydana gelen gelişmeler ve Suriye'deki iç savaşın patlak vermesiyle Lübnan'a doğal gaz ithalatı tamamen durdu.