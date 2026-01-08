Lufthansa, İstanbul-Münih Uçuşlarına Başlıyor

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın 29 Mart'tan itibaren Münih ile İstanbul arasında tarifeli uçuşlara başlayacağını bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Lufthansa, 29 Mart'tan itibaren Münih Franz Josef Strauss Havalimanı ile İGA İstanbul Havalimanı arasında günlük uçuşlar gerçekleştirecektir. Tüm yolcularımıza keyifli bir yolculuk dileriz." ifadelerine yer verildi.