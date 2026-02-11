Lufthansa Pilot ve Kabin Memurları Greve Gidiyor - Son Dakika
Dünya

Lufthansa Pilot ve Kabin Memurları Greve Gidiyor

11.02.2026 10:55
Lufthansa'da pilot ve kabin memurları, iş güvenliği ve emeklilik hakları için grev başlatıyor.

Haber: İlhan Baba

(FRANKFURT) – Alman havayolu şirketi Lufthansa'ya bağlı pilot ve kabin memurları perşembe günü greve gidiyor. Sendikaların emeklilik hakları ve iş güvenliği taleplerini gündeme taşıyacağı grev nedeniyle uçuş iptalleri ve gecikmeler yaşanması bekleniyor.

Lufthansa ile perşembe günü seyahat edecek yolcular, uçuş iptalleri ve gecikmelere karşı uyarıldı. Pilotlar sendikası Vereinigung Cockpit (VC) ile kabin memurları sendikası UFO, tam gün sürecek grev kararı aldığını açıkladı.

Grevden Lufthansa'nın ana markasının yanı sıra Lufthansa Cargo uçuşlarının da etkilenmesi bekleniyor. İptallerin kapsamına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, Lufthansa Sözcüsü sendikalardan gelecek ayrıntılı bilgilerin beklendiğini bildirdi.

VC Başkanı Andreas Pinheiro, grevin sorumluluğunu Lufthansa yönetimine yükledi. Uzlaşma için defalarca girişimde bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten Pinheiro, yaklaşık 4 bin 800 pilot için şirket katkılı emeklilik ödemelerinin artırılmasını talep ettiklerini ifade etti. Lufthansa yönetimi ise yüksek maliyetler ve düşük karlılık gerekçesiyle bu talebi reddediyor.

Kabin memurlarının bağlı olduğu UFO sendikası da uyarı greviyle toplu sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlanmasını amaçlıyor. Sendika, Lufthansa ve bölgesel iştiraki Cityline'da yaklaşık 800 çalışanın işinin risk altında olduğunu savunarak sosyal plan talep ediyor. UFO, şirket yönetimini müzakerelerden kaçınmakla suçluyor.

Lufthansa son yıllarda daha düşük ücretli personelle faaliyet gösteren Lufthansa City Airlines ve Discover gibi yeni uçuş birimlerini devreye aldı. Sendikalar, şirketin daha düşük maliyetli yeni iştirakler kurarak mevcut çalışanlar üzerindeki baskıyı artırdığını öne sürüyor.

Kaynak: ANKA

