Luhansk'ta bombalanan okulda 60 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
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Luhansk'ta bombalanan okulda 60 kişi enkaz altında kaldı

08.05.2022 10:58

Ukrayna'nın Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gaidai, Bilohorivka köyündeki bir okulun Rus birliklerince bombalandığını ifade ederek, 'Yaklaşık 60 kişinin öldüğünü düşünüyoruz.

Ukrayna'nın Luhansk Bölge Valisi Serhiy Gaidai, Bilohorivka köyündeki bir okulun Rus birliklerince bombalandığını ifade ederek, 'Yaklaşık 60 kişinin öldüğünü düşünüyoruz. Toplam kaç kişinin öldüğü enkaz tamamen kaldırınca resmi olarak açıklanacak' dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaidai, 'Ölüm kelimesinin eş anlamlısı Ruslar için barış. Ruslar içinde yaklaşık 90 kişinin bulunduğu bir köy okuluna hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucu okul yıkıldı ve yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 3 saat sonra söndürüldü. Ordu ve Acil Durumlar Servisi yaklaşık 30 kişiyi enkazdan kurtardı, 7 kişi yaralandı ve 2 ölü bulundu. Yaklaşık 60 kişinin öldüğünü düşünüyoruz. Toplam kaç kişinin öldüğü enkaz tamamen kaldırınca resmi olarak açıklanacak. Kurtarma ekipleri günün ilk ışıklarından bu yana çalışmalarını sürdürüyor' dedi.

Luhansk'ta bombalanan okulda 60 kişi enkaz altında kaldı
Luhansk'ta bombalanan okulda 60 kişi enkaz altında kaldı
Luhansk'ta bombalanan okulda 60 kişi enkaz altında kaldı
Luhansk'ta bombalanan okulda 60 kişi enkaz altında kaldı

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Ukrayna, Yangın, Medya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Luhansk'ta bombalanan okulda 60 kişi enkaz altında kaldı - Son Dakika
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