Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

İzmir'de bir trafik çekicisinin, hatalı park edilen lüks aracı bırakıp yanındaki daha mütevazı aracı çekmesi büyük tepki topladı.

İzmir sokaklarında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada adaletsizlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

TEPKİ YAĞDI

Yanlış park edilen araçları çekmekle görevli bir çekicinin, lüks bir markaya ait aracı pas geçerek hemen yanındaki daha ekonomik model bir aracı çekmesi vatandaşların sert tepkisine neden oldu.

"GARİBANIN ARABASINI ALDI, AYIP YA"

Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, duruma isyan etti. Görüntülerde, çekicinin lüks otomobili görmezden gelip diğer araca yöneldiğini gören vatandaş şu sözlerle tepkisini dile getirdi: "Mercedes'i atladı, garibanın arabasını aldı. Ayıp ya."