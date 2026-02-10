Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı - Son Dakika
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı

Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı
10.02.2026 19:49
Lüks aracı es geçti, diğer arabaları çekti! Trafikte çekiciye tepki yağdı
İzmir'de trafikte bir çekicinin lüks marka bir aracı çekmek yerine başka araçları çekmesi tepkilere neden oldu. Yaşananlara tepki gösteren bir vatandaş, ''Mercedes'i atladı, garibanın arabasını aldı. Ayıp ya'' derken; o anlar kameralara yansıdı.

İzmir'de bir trafik çekicisinin, hatalı park edilen lüks aracı bırakıp yanındaki daha mütevazı aracı çekmesi büyük tepki topladı.

İzmir sokaklarında kaydedilen görüntüler, sosyal medyada adaletsizlik tartışmalarını beraberinde getirdi.

TEPKİ YAĞDI

Yanlış park edilen araçları çekmekle görevli bir çekicinin, lüks bir markaya ait aracı pas geçerek hemen yanındaki daha ekonomik model bir aracı çekmesi vatandaşların sert tepkisine neden oldu.

"GARİBANIN ARABASINI ALDI, AYIP YA"

Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydeden bir vatandaş, duruma isyan etti. Görüntülerde, çekicinin lüks otomobili görmezden gelip diğer araca yöneldiğini gören vatandaş şu sözlerle tepkisini dile getirdi: "Mercedes'i atladı, garibanın arabasını aldı. Ayıp ya."

    Yorumlar (7)

  • Erol Erol:
    Gücü yeten yeteene 177 2 Yanıtla
  • Ali197000 Ali197000:
    çifte standart uygulaması bu.Mercedes ters yönden gelip yanlış yere park etmiş hem de. 121 2 Yanıtla
  • Vakkas Can Vakkas Can:
    yeni Türkiye’nin hali gücü yeten yetene gariban ödesin çekici parasını zengine dokunulmaz olan garibana olsun yazıklar olsun be 82 7 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Türkiye biyerinemi battı Türkieyeyle ne alaka 10 40
  • Bülent Ok Bülent Ok:
    Yeni haber gibi yayınlamışlar 15 se önce benimde aynı olay başıma geldi.Ağzıma geleni saydım bır şey değişmedi...Bir ülke hiç mi değişmez. 46 1 Yanıtla
  • atakan şimşek atakan şimşek:
    adalet yok 27 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.